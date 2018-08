Reconocen a policías, bomberos y custodios de Solidaridad con incremento salarial

Los integrantes del Cabildo de Solidaridad aprobaron autorizar un aumento en los salarios del personal operativo de la Dirección General de Seguridad Pública, de la Dirección de Bomberos, así como a los Custodios del Centro de Retención Municipal, como una forma de reconocer el esfuerzo diario que realizan para salvaguardar la vida y bienes de los solidarenses.

Durante la Cuadragésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, la Presidenta Municipal, Cristina Torres Gómez, explicó que el aumento de mil pesos quincenales es retroactivo a partir del 1 de agosto de este año y que los recursos necesarios para el pago están provistos hasta el mes de diciembre, con lo que se busca que la siguiente Administración cuente con los medios para pagar este aumento sin afectar las finanzas municipales.

“El objetivo es reconocer su trabajo; es un aumento que está tomado con total conciencia de que no compromete a la siguiente Administración y aunque no está en el Acuerdo, el presupuesto destinado a esto está totalmente cubierto para los meses siguientes de este año, para que el gobierno tenga la capacidad de poder pagar este aumento y que no se vea perjudicado de ninguna forma”, afirmó.