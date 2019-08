Reconoce líder de taxistas presencia delictiva en sindicato de Playa del Carmen.

Rubén Aguilar Gómez, secretario general del Sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río en Playa del Carmen.

Luego de los señalamientos en redes sociales contra algunos integrantes del sindicato de taxistas de Cancún, Andrés Quintana Roo, a los que califican de delincuentes debido a su participación en actos ilícitos contra la población o en unidades clonadas, Rubén Aguilar Gómez, secretario general del Sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río en Playa del Carmen reconoció que el problema podría estar presente también entre los operadores de Solidaridad.

“No dudo que en un momento dado algunos compañeros estén metidos en un mal acto de robo, posiblemente venta de droga, posiblemente dentro de algún grupo delictivo”, reconoció el líder de los taxistas y afirmó que cuenta con un reporte de la participación de un taxista en un robo contra un turista en el sitio llamado “Coco Bongo” con la complicidad de un secuaz; acto que ya está en manos de la autoridad correspondiente.

Quizás te interese: Condena DAS violación de mujer abordo de Taxi en Cancún; Sindicato calla

Agregó que aquellos taxistas que son sorprendidos robando o relacionados con hechos delictivos se dan de baja definitiva. “Debemos todos tener ese compromiso de cuidar al turista que nos visita y sí es preocupante que dentro de instituciones, sindicatos o agrupaciones haya malos elementos que se dediquen a estos viejos vicios o actos”, dijo el secretario general del Sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río en Playa del Carmen y secretario de la FUTV Quintana Roo.

Así mismo reconoció que aunque el problema de los taxis clonados existe en un rango muy mínimo sí tienen conocimiento de dos o tres casos de taxis clonados que podrían estar operando para algún grupo delictivo y poder delinquir.

“No es servicio colectivo”

Respecto a las denuncias hechas en redes sociales señalando que algunos choferes convierten el servicio de taxi en “colectivo”, subiendo más pasajeros ante el riesgo de darse un hecho delictivo, el líder de los taxistas reconoció que no es válido debido a que es un servicio privado, aunque sí aceptó que hay la posibilidad siempre y cuando el operador pregunte al usuario que ese momento hace uso del servicio si puede levantar más gente.

“Existe la zozobra de todo lo que se vive, la verdad las cosas no están nada fáciles, si me preguntan si tengo miedo, pues yo no me meto con nadie, soy respetuoso de que cada quien en un momento dado pues sabe dónde está con quien está y a qué se mete, pero sí andamos con precaución”, concluyó.