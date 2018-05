Reconoce Uber México decisión soberana del Congreso de Quintana Roo

Uber, la empresa con mayor presencia en lo que a plataformas digitales de transporte expresó hace unos momentos su reconocimiento a la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo tras aprobar anoche la nueva Ley de Movilidad del Estado, que entre otras cosas permitirá regular la operación de las plataformas digitales de transporte.

En el documento da a conocer que seguirá trabajando para impulsar el acceso a las soluciones de movilidad y oportunidades de autoempleo que Uber, en su caso, facilita en beneficio de los quintanarroenses.

COMUNICADO OFICIAL DE UBER

En Uber reconocemos el primer paso hacia adelante que el Congreso de Quintana Roo ha dado a favor de los quintanarroenses, al reafirmar los derechos de sus ciudadanos por nuevas y mejores opciones de movilidad, así como oportunidades de autoempleo.

Continuaremos trabajando junto con las autoridades para impulsar el acceso a las soluciones de movilidad y oportunidades de autoempleo que Uber facilita en beneficio de Quintana Roo. Estaremos pendientes a la publicación de la nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo para determinar los siguientes pasos referentes a la operación de Uber en el estado.

Reiteramos nuestro compromiso con Cancún y Quintana Roo, así como con sus ciudadanos y visitantes. Agradecemos a todos los usuarios y socios conductores de Uber, organizaciones civiles e iniciativa privada, por el apoyo constante que públicamente han demostrado a favor de la tecnología y su derecho a elegir cómo moverse y autoemplearse."

UBER ya es legal en Quintana Roo

La plataforma de transporte UBER está de regreso a Cancún con la aprobación de la Ley de Movilidad en comisiones de Comunicaciones y Transportes, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria del Congreso estatal.

En la sesión ordinaria número 28, presidida por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, el Pleno de la XV Legislatura aprobó por unanimidad de los presentes, el dictamen por el que se expide la nueva Ley de Movilidad en la que se reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas y colectividades que habitan en la entidad.

Con esta ley se creará el Instituto de Movilidad del Estado como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad.

Ciudadanía a favor de regreso de UBER a Quintana Roo

Ciudadanos opinaron al respecto de la aprobación, ya que las plataformas digitales cumpliendo con los permisos necesarios podrán laborar legal y libremente, por tal motivo, en el transcurso de las semanas la plataforma UBER podría laborar nuevamente.

"Opino, que está bien que ahora si puedan laborar libremente los choferes de UBER, ya que antes siempre estaban siendo atentados en contra de su persona, y esto porque no estaban laborando legalmente, además si me dices a quien preferir, si a UBER o a los taxis verdes, yo me quedo con los de UBER”, Benjamín García, habitante del Municipio.

“Así se generan más fuentes d empleo, sin embargo está en cada quien si preferir a los de UBER o a los del Andrés Quintana Roo, yo en algún momento utilice este transporte privado y la verdad es un buen servicio, eso tengo que dejarlo claro, te tratan bien, te hacen sentir como una reina”, Patricia Delgado, ciudadana.

Así como estas personas, existen muchas más que están a favor de esta ley y de que UBER se quede en el estado.