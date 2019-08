Reconoce FGE siete desapariciones forzadas en Quintana Roo; suman 17 en agosto

Durante el mes de agosto, al menos 17 personas han desaparecido en el estado de Quintana Roo, lo cual ha puesto en alerta no sólo a las autoridades municipales, sino también a las del estado y la federación.

Los últimos casos más replicados en medios de comunicación, fueron la desaparición de tres empleados de una funeraria y dos ciclistas; los primeros desaparecidos el 3 de agosto en Isla Blanca, los cuales fueron hallados asesinados y sus cuerpos exhumados en las inmediaciones de la Ínsula.

Los segundos, los deportistas, fueron vistos por última vez en las inmediaciones de la Selva de Francisco May, el domingo 4 de agosto y desde entonces, nada se sabe sobre su paradero.

Te puede interesar: Ciclistas de Cancún alistan rodada en memoria de sus colegas asesinados

Al respecto, Oscar Montes de Oca, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, admitió en días pasados que dichas desapariciones están relacionadas con desapariciones forzadas a manos de particulares, aunque no necesariamente ligados al crimen organizado.

“Se investiga como desapariciones por particulares. Encuadra en eso, ese el tipo penal que se busca, desaparición forzada por particulares”, declaró el fiscal general.

De los 17 casos registrados en la entidad, 12 fueron documentados en Cancún, cuatro en Playa del Carmen y uno en Chetumal. Además, durante las labores de búsqueda, han hallado más cuerpos sin identificar.

Quintana Roo sin Comisión Estatal de Búsqueda

Pese a los múltiples llamados por parte del gobierno Federal, el Congreso del estado de Quintana Roo ha aplazado la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, desde enero de 2018 cuando debió ser creada, tras la publicación de la ley general en materia de desaparición forzada.

Dicha comisión debería ser la encargada de supervisar no sólo los trabajos de búsqueda, sino el acompañamiento para las víctimas de la desaparición forzada y de la información que éstas reciben sobre sus familiares desaparecidos, pero no existe, no se ha terminado de gestar.

Si bien el estado no figura entre los gobiernos estatales con mayor índice de personas desparecidas, estos 17 casos de desaparición, registrados durante las primeras semanas de agosto, han colocado a la entidad en el foco de la prensa nacional.

Por otro lado, el número de fosas en la entidad, según el mapa nacional de fosas, en el estado se han detectado dos, una en la ciudad de Cancún, en las profundidades de un Cenote de la colonia Avante, y otra más en Chetumal, entre las calles Emilio Portes Gil y Laguna de Bacalar, en la colonia Miraflores, con dos y un cuerpo, respectivamente.