Reconoce Carlos Joaquín González labor de brigadistas y fuerzas armadas entregando alimentos

El gobernador Carlos Joaquín González reconoció el trabajo y la solidaridad de brigadistas y personal de las fuerzas armadas que participaron en la entrega de apoyos alimentarios en Quintana Roo, durante la fase “Quédate en Casa”, para afrontar la contingencia sanitaria de la Covid-19, cuidar la salud y salvar vidas.

Carlos Joaquín destacó la importancia de esta labor en favor de la gente para atender una crisis, la más fuerte y complicada de Quintana Roo, que dejó a más de 106 mil personas sin empleo y a casi 200 mil sin ingresos, quienes trabajan por su cuenta.

En apoyo a estas familias, para que la gente se quede en casa, el gobierno de Quintana Roo llevó a cabo el programa “5 Apoyos para tu Tranquilidad”, que contempló ayudas para el 68 por ciento de los usuarios de la CFE, 410 vales de gas para igual número de familias, más de un millón 50 paquetes de alimentos entregados casa por casa y atención a la salud, tanto física como mental.

Durante el evento de reconocimientos realizado en la Unidad Deportiva Bicentenario, de la COJUDEQ, en Chetumal, con las medidas de prevención, el titular del Ejecutivo, Carlos Joaquín González explicó que el trabajo de los brigadistas con gorras amarillas fue importante.

“Es un gran logro, un gran avance en bien de las familias. Los comentarios de que la gente los esperaba con los brazos abiertos, desesperadamente en algunos casos, con muchísimo agradecimiento, son verdad”, expresó Carlos Joaquín.

Vera Melisa Reyes, una de las brigadistas que trabajó entregando apoyos alimentarios en Lagunitas, Los Monos, Jardines, entre otras colonias, expresó que fue una labor altruista.

“No trabajo para el gobierno, pero mi decisión fue apoyar en esta situación, sumar un granito de arena, aportar un poquito, ayudar a todas las familias que más lo necesitaron en este momento. No me esperaba este reconocimiento el día de hoy, fue una sorpresa para mí y me siento muy agradecida y muy contenta por haber apoyado a nuestra ciudad de Chetumal”, dijo.

Javier Rubén Flota Alcocer, voluntario de José María Morelos, expresó que para él fue un honor haber participado y contribuido en la entrega de despensas.

“Hicimos la entrega en cada una de las comunidades, casa por casa, y me siento muy contento de que hoy el gobernador nos reconozca el trabajo que hicimos a lo largo de más de tres meses y aquí estamos para recibirlo con mucho gusto”, mencionó.

