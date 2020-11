Recogen basura de las calles y la queman en hoguera en Playa del Carmen.

El hartazgo de vecinos de Playa del Carmen llegó a su límite en el fraccionamiento Villas del Sol ante la falta de servicios como la recoja de basura, por lo que este día, los habitantes de avenida Pavo real y Cardenales, se organizaron y desde temprana hora barrieron y levantaron kilos y kilos de basura tanto de los contenedores como la dejada por el paso de los huracanes, pero ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Solidaridad presidido por Laura Beristain, decidieron prenderle fuego en plena avenida.

Los hechos ocurrieron luego de años de abandono por parte de Juan Carlos Segura Espadas, director de Servicios Públicos, a quien se responsabilizó por la falta de camiones recolectores de basura en la zona y a su jefa, Laura Beristain, debido al abandono en que tiene sumida a la población del fraccionamiento Villas del Sol, por lo que este día, desde temprana hora los vecinos se reunieron y con ayuda de escobas barrieron las calles, embolsaron la basura y en sus propios vehículos la trasladaron al relleno sanitario, pero no funcionó.

Recogen basura de las calles y la queman en hoguera en Playa del Carmen.

Recogen basura de las calles y la queman en hoguera en Playa del Carmen.

Recogen basura de las calles y la queman en hoguera en Playa del Carmen.

Recogen basura de las calles y la queman en hoguera en Playa del Carmen.

Recogen basura de las calles y la queman en hoguera en Playa del Carmen.

Lee más de Noticias Cancún

A la llegada al relleno sanitario, no se les permitió la entrada debido a que el sitio está concesionado y cobraron una cantidad de dinero, de la que no especificó, pero que no lograron reunir, por lo que regresaron a la zona y tras acomodarla en una pira le prendieron fuego ante el asombro de conductores que pasaban por el lugar y que, tras consumirse en las llamas, nadie apareció del ayuntamiento para atender la demanda ciudadana. La Verdad Noticias

Recomendación: Avanza Ieqroo con preparativos del proceso electoral 2020-2021

Finalmente los vecinos se retiraron sin que nadie del Ayuntamiento de Solidaridad atendiera sus demandas por lo que advirtieron que la próxima vez llevarán las toneladas de basura acumulada al palacio municipal, a las afueras de las oficinas de Laura Beristain, debido a que solo ahí se recoge la basura algunas veces, así como al hotel de la presidenta municipal ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio.

Lee más de Quintana Roo