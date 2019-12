Reciben su pavo taxistas de Cancún, aún con su servicio pésimo: redes

Tras saberse sobre la entrega de pavos a todos los operadores de taxis del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo en Cancún, hoy los usuarios de Facebook se muestran inconformes con esta acción, ya que afirman que no se merecen nada o que mínimo vean quien hace bien su trabajo y a ellos recompensar y no a todos.

Aquellos que están inconformes han testificado que ellos han sido víctimas de asaltos, robos, golpes y hasta de acoso, así como de hostigamiento y abuso de poder, en el que cobran más de lo que dice el tarifario, estafando a las más vulnerables, las mujeres, por ello comentan que no merecen de pavo, sino de verg#@os.

“Es indignante ver cómo los taxistas se deleitan y festejan por uno, dos o tres pavos, que el sindicato les da, pero no merecen eso, no merecen nada, ya que el servicio que brindan es horrible, yo he sido víctima de cobros excesivos que cuando les reclamas se ponen como toros, con ganas de golpear si uno no les paga”, dice uno de los comentarios en redes.

Así como esta persona, que por seguridad no ponemos su nombre, existen cientos de comentarios en contra de este sindicato y de sus operadores, los usuarios sólo esperan que algún día las autoridades correspondientes hagan justicia.

Hay que recordar que desde ayer se comenzaron a entregar estos famosos pavos a todos los operadores de taxis, en este sentido el sindicato publicó en redes este evento de entrega de pavos navideños 2019, “el portón del recinto gremial se abrió puntualmente y sin contratiempos, para recibir a un importante grupo de concesionarios quienes fueron recibidos personalmente por el líder Heriberto Núñez Cahuich.

Mientras tanto el secretario general Erasmo Abelar y otros colaboradores esperaban, con los pavos en la mesa, a los primeros compañeros para hacerles formal entrega de este importante presente que significa una muestra de lealtad y unidad en torno a un gremio taxista, el más importante a nivel peninsular en México”, concluyó el comunicado.

