Recibe "El Torito" patrocinio por parte de Universidad Henbord

El boxeador profesional, Pedro "El Torito" Tut, en conferencia de prensa, agradeció a quienes se suman en apoyo de su carrera deportiva, puesto que asegura que no hay el suficiente impulso para todos los deportistas en Cancún, de cualquier disciplina.

"Es muy difícil la vida de un deportista porque no tiene el apoyo, sin embargo la pandemia nos ha dejado una enseñanza (...) es muy difícil combinar el estudio y el trabajo con el deporte, pero gracias a Dios me titulé como licenciado en Educación Física", detalló el atleta.

Después de casi 2 años regresa "El Torito" a los cuadriláteros en Cancún

Pedro "El Torito" Tut inspirado en la persistencia y amor al deporte regresa a los cuadriláteros en Cancún.

El pugilista señaló que es una tarea doble, pero que vale la pena realizarlo, aunque destacó que los recursos económicos son parte fundamental para la continuidad, sin embargo lamentó que no existen apoyos por parte de las instancias de gobierno y de la iniciativa privada.

"He tocado muchas puertas, han sido más las que me han cerrado; pero como ahora la Universidad Henbord fue quien abrió sus puertas y me brinda su apoyo, lo mismo me ha pasado con otras personas y empresas que han creído en mí", afirmó El Torito.

El joven atleta, mencionó que tras dos años de inactividad en los cuadriláteros, se estará enfrentando el próximo sábado contra el también boxeador jalisciense Antonio" Tostado" García, en la categoría de súper gallo.

Por otro lado, se destacó una vez más a la Universidad Henbord la suma suma y esfuerzo en apoyo a deportistas para brindarles una mano que sirva de impulso para continuar con su carrera deportiva, así lo mencionó la Directora de la Universidad Henbord Campus Cancún, Andrea Santana Samaniego.

En conferencia de prensa, la representante del plantel educativo, se pronunció a favor del deporte, por lo que dijo, que en esta ocasión, se está apoyando a un excelente deportista de alto rendimiento en Cancún, como lo es Pedro "El Torito" Tut, boxeador cancunense, quien se enfrentará el próximo sábado contra Antonio "Tostado" García.

"Sabemos que Pedro" El Torito" Tut, es un excelente deportista, pero sobre todo, es una gran persona que ha ido tocando puertas por todos lados y aquí (en la universidad) hemos atendido a su llamado", expresó Andrea Santana.

Finalmente, la académica y el atleta invitaron a la población en general a presenciar la función boxística que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de octubre en la Arena Oasis de la zona hotelera de Cancún.





Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!