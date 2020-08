Recibe Cancún las tortas más grandes de la ciudad, mide casi ¡30 centímetros! | Recibe Cancún las tortas más grandes de la ciudad, mide casi ¡30 centímetros!

Cuando se pensó que los ciudadanos de Cancún ya habían probado de todo y visto de todo, hoy se supo que no es así, pues llega a la ciudad las tortas más grandes de Cancún, con una medida de casi 30 centímetros de largo y 20 de ancho, además, el plus es que cada torta tiene nombre de luchador, el preferido de los clientes es el Super Santo.

A través de un video en redes sociales de Conecta2 TV Cancún, se dio a conocer el nuevo concepto de torta en la ciudad, donde además del tamaño, el sabor es lo que cuenta, así lo dijo el dueño o propietario del lugar, conocido como “don Juan”, quien él junto a su esposa decidieron traer las famosas tortas de la CDMX a Cancún.

“Es un concepto que se le vino a la mente a mi esposa, ella pensó en Tortas don Lucho, pensando en los luchadores mexicanos, sabemos que a muchos nos gusta la lucha, entonces pensamos en ese nombre, además de que la torta es grande, es una mega torta, una torta bien dotada”, comentó.

Es importante recalcar que este tipo o clase de tortas ya existe en el mercado, como por ejemplo en la Ciudad de México, pero en la ciudad de Cancún es poco común; de acuerdo con “Don Juan”, la torta que más se llevan es la del Super Santo, pues tiene salchicha, milanesa, huevo, jamón, chorizo, queso oaxaca, frijol, tomate, aguacate, tocino, pierna ahumada y queso de puerco.

“Seguro una no te acabas, la mitad si, pero una no creo, al menos que no desayunes y vengas en la tarde a comer, pues debido a los ingredientes de tiene, te llenas rápido, muchos llegan y compran y regresan, afirmando que no se la pudieron acabar en un rato, sino que les quedó hasta para la cena”, dijo la esposa de “Don Juan”.

Por último, es importante recalcar que este local o recinto está ubicado sobre la avenida José López Portillo, frente al Telebodega y aun costado del semáforo de la Región 100, además, de acuerdo con el propietario, todos los días desinfectan el lugar, así como todos los utensilios que utilizan para preparar las megas tortas. Por Gerson Pech