La Sección 25 del SNTE mantiene la oposición a las clases presenciales en municipios del centro y sur del Estado porque el 80 por ciento de los planteles carecen de agua potable y electricidad que permitan cumplir protocolos de prevención contra la COVID-19.

Por ello, el líder de estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fermín Pérez Hernández, dejó en claro que mantendrá las clases a distancia hasta que las escuelas se encuentren en perfectas condiciones.

De acuerdo con el dirigente magisterial, a pesar de la campaña de rehabilitación emprendida por autoridades educativas y padres de familia, ocho de cada 10 inmuebles educativos carecen de energía eléctrica, agua potable y baños dignos.

Es prácticamente imposible recibir a los estudiantes y al personal docente. Estamos en la mejor disposición pero siempre y cuando existan las condiciones para hacerlo, pero la verdad es que en estos momentos no las hay.

Aunque sin precisar cifras, Fermín Pérez aseguró que es en los municipios Othón P. Blanco, Bacalar y José María Morelos, donde se encuentran el mayor número de escuelas que no reúnen condiciones para las clases presenciales.

Rechazo de maestros a las clases presenciales en Quintana Roo.

Como ha informado La Verdad Noticias, el lunes inició el ciclo escolar 2021-2022 y aunque la intención era que reiniciará la actividad presencial, solamente se logró en 81 escuelas públicas y 300 privadas.

La decisión de iniciar con el ciclo escolar a distancia, no es porque los maestros no quieran regresar a las aulas, es porque las escuelas no están en condiciones para regresar.