El Sindicato Único de Repartidores, Diligencieros y Similares del Estado de Quintana Roo (SURDSEQROO) se pronunció en contra del cobro que pretende realizar el IMOVEQROO a quienes realizan el llamado moto-servicio.

Y es que, de acuerdo con el Secretario General del SURDSEQROO, Mario Alfonso Chan Trujeque, las intenciones del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) son netamente recaudatorias y no regulatorias.

Además, estableció que las mayoría de las personas que se dedican a moto-servicio lo hacen por necesidad, toda vez que la pandemia de la COVID-19 agravó el desempleo y la actividad se convirtió en una opción de obtener recursos para mantener a sus familias.

Como ha informado La Verdad Noticias, el IMOVEQROO pretende realizar el cobro de una cuota anual, tentativamente de mil pesos, parea quienes se dediquen al moto-servicio en la entidad.

El argumento de cobro es que, de esa manera, existiría control sobre el servicio, considerando que muchos hechos delictivos, incluidos de alto impacto, son cometidos por motociclistas.

Rechazan moto-repartidores cobro anual del IMOVEQROO.

Lamentó que las autoridades vean a los moto-repartidores como la oportunidad para recaudar recursos, aunque para ello afecten a quienes todos los días salen a las calles, a costa de arriesgar la vida, para ganarse unos pesos.

No estamos de acuerdo con este cobro, no existe una figura legal que especifique las funciones de los moto-repartidores por lo que a todas luces es ilegal, pero como ven que ya somos más, pues es una oportunidad de recaudar recursos… no se vale.