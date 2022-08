Rechazan aumento en tarifa de taxis de Cancún

Rotundo no, es lo que ciudadanos de Cancún dijeron al enterarse que los taxistas solicitarán al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo un aumento del 35% en sus tarifas, los cancunenses concordaron que deberían mejorar el servicio y “después exigir”.

Actualmente, la tarifa mínima y si el taxista está de buenas, te cobran entre 40 a 45 pesos, poniendo de ejemplo si el trayecto es de las Región 102 a la 103, pero del parque de las Palapas a Plaza las Américas, cobran 50 pesos, esto podría variar, "dependiendo el humor del operador".

Los cancunenses opinan:

Aniluz

“Esta difícil y aún más porque la economía está por los suelos y si le suben al taxi y si de por si no dan un buen servicio, entonces será difícil agarrar un taxi, ahora todos será en camión o combi, lo que salga más barato”.

María

“Terrible, el gobierno no debería permitir este incremento, esperemos que no lo haga y los taxistas si le suben, pero que también le echen ganas al servicio, que sea de calidad, es lo único que nosotros como usuarios pedimos también".

Mario

“Yo creo que todo seguirá subiendo, hasta que la inflación no pare, pero no estoy de acuerdo con el aumento, tienen que ajustar el tarifario pero a beneficio de los usuarios y no de ellos. Que le suban, si, pero que justamente”

José

“Ellos quieren aumentar más las tarifas, que aumenten su servios, que sea de caliad y no que pregunten cada vez que le hacen una parada, siempre preguntan, a dónde va, yo les digo a mi casa”

Yhio

“La tarifa actual está muy bien, yo a veces tomo taxi y siento que esa tarifa es lo justo. Dicen es por la inflación, pero que el aumento sea lo real y no solo para llenar los bolsillos de unos cuantos, yo soy trabajadora, tendría que ganar más para darme, ahora si, esos lujos de tomar taxi".

Antonio

"Es mucho lo que cobran y solo por un corto trayecto te quieren cobrar 40 a 45 pesos, y ahora con este incremento subirá a 55 o 60 pesos, eso no se me hace justo. Un no por esta acción de los taxistas".

La fecha para el incremento aún no se sabe, primero mandaran el oficio al IMOVEQROO y después van a esperar una respuesta.

