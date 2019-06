Rechaza municipio de Solidaridad aumento al impuesto en Derecho de saneamiento.

René Medrano Ríos.

El Congreso local de Quintana Roo, a través de una iniciativa que presentó el diputado Emiliano Ramos, aprobó el incrementó al denominado Derecho de saneamiento de 20 a 25 pesos aproximadamente, criticó René Medrano Ríos, director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Solidaridad.

El aumento al impuesto que afectará a los hoteleros sería calculado en UMAS (Unidad de Medida y Actualización) que fue introducida para sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM), con el que se calculaba el pago de obligaciones (como las multas), los créditos del Infonavit y hasta las deducciones personales.

Al respecto mencionó que ellos, como autoridad municipal, no están de acuerdo debido a su propuesta de no incrementar los impuestos, por lo que este aumento perjudicaría a los hoteleros debido a que se cobra por cuarto ocupado, es decir que una vez que sea publicada en el diario oficial, si el turista no lo paga, deberán ser los hoteleros quienes lo absorban.

“Realmente esta administración es sensible a la cuestión económica, a la cuestión de los empresarios hoteleros en Playa del Carmen, en Solidaridad. Nosotros hemos estado estudiando este incremento y vemos que el mismo no es constitucional, esta administración no está de acuerdo con que se suban los impuestos y las cargas a los ciudadanos”, dijo en conferencia de prensa.

Explicó que en este momento la administración local está revisando cómo ayudar a los empresarios que están sufriendo por el fenómeno del sargazo que ahuyenta al turismo con la consecuente baja en las ventas, que al final afecta a todos, desde la Quinta Avenida, empresas, restaurantes, hoteles, décima, 15, avenidas y así hasta llegar a la periferia en donde viven las familias de los trabajadores.

El impuesto que actualmente es de 20 pesos por cuarto ocupado, pasará a 25 pesos. Así mismo René Medrano Ríos detalló que hoy en día de este impuesto se destinan 17 pesos al fideicomiso de saneamiento ambiental como basura, cuestiones del medio ambiente y el tema sargazo y tres pesos al Gobierno del Estado. Finalmente aunque el decreto ya fue aprobado será hasta que sea publicado en el diario oficial cuando entre en vigor.