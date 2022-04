Rechaza el PRI que Morena lleve 'carro completo' en diputaciones

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Flota Alcocer rechazó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados vayan a lograr “carro completo” en la elección de diputados locales. Tras reiterar de nueva cuenta la negativa a aliarse con otros partidos para el proceso del cinco de junio.

Tras hacer un recuento en la historia política del Estado, el dirigente del ex “partidazo” como se conocía al PRI , dijo que la última vez que un instituto político ganó en los 15 distritos electorales locales, fue en la elección del 2002 , “y precisamente fue el PRI quien lo hizo”, rememoró.

“De eso estamos hablando que han transcurrido ya casi 20 años. Hoy día, hay condiciones políticas y sociales que ya no pueden repetirse. La diversidad democrática del país ya no tiene reversa y yo creo que eso es bueno”, dijo el dirigente del tricolor y ex diputado local en la XIV Legislatura de Quintana Roo.