El actual director con licencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS), Miguel Ángel Pino Murillo, rechazó las versiones que señalan que es investigado por incurrir en actos de corrupción.

En una carta dirigida a la Opinión Pública, insistió en que la separación temporal del cargo obedece a que será sometido a una cirugía y no a una investigación que realizan autoridades centrales por irregularidades en su desempeño.

Como oportunamente infirmó La Verdad Noticias, en medio de señalamientos de que es investigado por autoridades centrales por incurrir en presuntos actos de corrupción, Miguel Pino solicitó licencia de dos meses al cargo de director estatal de la COFEPRIS.

Carta a la Opinión Pública:

Rechaza Miguel Pino estar bajo investigación por corrupción.

Ante la información falsa que se ha generado posterior al anuncio de mi solicitud de permiso y retiro al frente de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado, me veo en la necesidad de hacer esta publicación y aclarar lo siguiente:

1.- Tomé la decisión de separarme del cargo, debido a que me someteré a un cirugía que requiere la máxima atención de mi parte. Actualmente estoy sometido a los estudios médicos respectivos, previo a la cirugía, lo cual me impide cumplir con la función que he venido desempeñando durante cinco años.

Ante esta situación, se procedió a designar a una persona encargada para estar al frente de esta dirección.

2.- Me permito aclarar que es falso el rumor de que me encuentro bajo investigación alguna.

No existe oficialmente alguna indagatoria extraordinaria respecto a mi desempeño en la dependencia.

3.- Desmiento asimismo la versión de que participo en alguna selección para ocupar algún nuevo nombramiento o cargo dentro de la administración pública.

Aclarado lo anterior, me permito agradecer a los amigos y compañeros que han estado pendientes de mi salud.

Por último, no omito manifestarles que el desempeño en mis funciones ha cumplido estrictamente con la normatividad de la COFEPRIS.