Rechaza Ieqroo tres candidaturas independientes

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), rechazó la solicitud de candidaturas independientes en Benito Juárez y Solidaridad a ciudadanos que no reunieron los requisitos, en tanto que aplazó definir si avala o no la de Cozumel, por requisitos pendientes no solventados a causa del COVID-19.

Los ciudadanos Carlos Balmaceda Ostos y Jonathan Guerrero Hurtado del municipio Benito Juárez; así como el ciudadano Antonio Ramos Pérez del municipio Solidaridad, se les desechó la solicitud de registro de las planillas que encabezan por no cumplir con todos los requisitos legales.

Consejeros avalaron candidaturas idependientes para el proceso 2021

En la misma sesión extraordinaria, el consejo general del Ieqroo declaró procedente el registro como aspirantes a candidaturas independientes de nueve ciudadanas y ciudadanos en los municipios Othón P. Blanco -seis-, Benito Juárez -dos- y. uno en Solidaridad, reservando definir el caso de la aspirante a candidata de Cozumel, Aurora Ariadne Santín Coral.

Los aspirantes a candidaturas independientes aprobados por el Ieqroo tendrán desde el 14 de enero hasta el 12 de febrero del año en curso, para completar la etapa de respaldo ciudadano..

En el caso de las ciudadanas y ciudadanos del municipio de Othón P. Blanco: Rodrigo Cristóbal Camín Cardín; Jorge Enrique Rodríguez Ruiz; María de los Ángeles Gallegos Pérez; Rufina Cruz Martínez; Nabil Eljure Terrazas y Víctor José Luis Pérez Sorcia, deberán obtener como mínimo de respaldo de al menos dos mil quinientos ochenta y seis ciudadanos, equivalente al 1.5 por cinco por ciento del padrón.

Por su parte, los aspirantes a candidatos del municipio Benito Juárez: Silverio Córdova López y Erick Daniel Estrella Matos deberán obtener como mínimo de respaldo de al menos nueve mil trescientos setenta y un ciudadanos, cantidad equivalente al 1.5 por ciento del padrón electoral del municipio.

En cuanto al municipio Solidaridad, se avaló a Manuel Antonio Valencia López, quien debe obtener como mínimo el respaldo de al menos tres mil cuatrocientos cincuenta y dos ciudadanos, cantidad equivalente al 1.5 por ciento del padrón electoral del municipio.

El Consejo General del Ieqroo determinó otorgarle a la ciudadana Aurora Ariadne Santín Coral del municipio de Cozumel, hasta el 21 de enero de 2021 para remitir la documentación que le fue requerida, tomando en consideración los atrasos que pudieran darse por la pandemia del SARS-CoV2.