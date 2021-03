Rechaza Eloy Peniche usar doble moral en Va por Quintana Roo

Rechaza el empresario y candidato a Diputado federal por el Distrito 03 de la alianza Va por México, Eloy Peniche Ruiz estar en negociaciones o platica alguna con integrantes del partido político denominado Fuerza por México para apoyar al abanderado a edil en Benito Juárez, Isaac Janix Alanís.

“No es cierto, ellos me hicieron una propuesta en su momento”, atajó el aspirante a legislador federal quien manifestó que no está, ni estará jugando de los dos lados de ninguna manera y, se declaró simpatizante del proyecto del candidato a la presidencia municipal Jesús Pool Moo.

La coincidencia de proyectos con el candidato Jesús Pool Moo lo llevó a sumarse al proyecto de la alianza entre el PAN-PRD y PRI

Entrevistado en el marco de la conferencia de prensa, convocada por los enviados nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI), Peniche Ruiz indicó que, tras rechazar la oferta de Fuerza por México, de inmediato se acercó a los perredistas para hablar con ellos.

Quien también fuera aspirante externo a la presidencia municipal por el PAN, sostuvo que luego de la oferta no siguió hablando más con los miembros de Fuerza por México…”apoyamos el proyecto que desde el momento inicial propusimos”, sostuvo en referencia a su aspiración política, proyecto que dijo, coincide hoy día con el del candidato Jesús Pool Moo.

Y es que tras la decisión de las dirigencias nacionales del PAN y PRD por postular al diputado federal con licencia, Jesús Pool Moo quien ganó las encuestas en Cancún; el empresario inició pláticas con lideres de Fuerza por México para integrar la planilla a la presidencia municipal, aunque finalmente no hubo acuerdos por el alto número de posiciones que solicitaba.

Peniche Ruiz retó al propio Isaac Janix a desmentir la versión de acercamiento político con él, tras dedicar una parte de su discurso a la falta de promoción en materia turística, segmento de la economía que dijo…”está olvidado de la mano de Dios”, de ahí que busque ser legislador federal para trabajar en beneficio de la ciudadanía, terminó.