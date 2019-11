Rechaza CCERM injerencia de COPARMEX en tema de los parquímetros.

El tema de los parquímetros ya dividió a la COPARMEX y al CCERM.

Luego de su visita a Quintana Roo, Gustavo de Hoyos, presidente de la COPARMEX nacional comentó respecto al tema de parquímetros y bicicletas que son proyectos que abonan al dinamismo organizado de las zonas urbanas turísticas donde convergen locales y vacacionistas, aunque destacó que una regulación clara e inteligente ayuda en temas de inversión y movilidad, al respecto Lenin Amaro Betancourt, presidente del CCERM rechazó la opinión del líder empresarial

“En el tema de la COPARMEX nacional, en el caso de Riviera Maya pues no tiene injerencia el puede opinar pero sin duda no tiene injerencia como tal, aquí estamos hablando de una parte de la legalidad no es un comentario nada más porque creo que sea benéfico o dañino como tal, simple y sencillamente con la ley en la mano nos estamos presentando y argumentando las violaciones a derechos humanos”, señaló en rueda de prensa sobre el tema de parquímetros.

“No es al contentillo” dijo respecto a encabezar acciones legales contra el sistema de parquímetros y presentar tres amparos que hasta el momento no han resultado a favor de nadie debido a que -explicó- los procesos continúan y recordó que el tema de los parquímetros en Playa del Carmen es un tema que compete únicamente a los solidarenses.

Al cuestionarle sobre la presunta realización de un estudio de movilidad en la ciudad de Playa del Carmen por parte de la dirección del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya que él preside descartó que hayan realizado alguno, aunque sí reconoció que han sido invitados a algunas reuniones donde han sido invitados y de las que por lo menos en una ocasión ha participado.

Finalmente Lenin Amaro sentenció que el proceso legal continuará y que dejarán que el juez decida “aunque tampoco es al contentillo del juez” insistió, y que de apegarse a la legalidad ellos continuarán con los amparos, por su parte Ricardo del Valle recordó que en el tema de movilidad lo más importante son las vialidades, ciclovías, rampas, calles, banquetas y en última instancia los parquímetros.