Rebota coronavirus en Quintana Roo y provoca 96 nuevos contagios

Hace 2 días, las autoridades reportaron solo 7 nuevos casos; hoy, se sumaron 96 nuevos contagios de coronavirus en Quintana Roo

El regreso a la nueva normalidad decretada por el gobierno federal provocó un nuevo repunte de casos de coronavirus en Quintana Roo, que en las últimas 24 horas acumuló 96 nuevos casos, para un total acumulado de 2 mil 658 contagios.

Apenas hace dos días, las autoridades sanitarias reportaban la presencia de solo 7 nuevos casos, pero 48 horas después, los contagios se multiplicaron.

El más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Quintana Roo señala que entre Benito Juárez y Othón P. Blanco se reportó la mayor incidencia, con 36 y 33 casos, respectivamente.

El rebote de contagios en coronavirus se disparó en Benito Juárez y Othón P. Blanco

Además, el número de pacientes activos con covid-19 llegó a 618 personas, de las cuales, 477 se encuentran en aislamiento social, mientras que 141 se encuentran hospitalizadas en los diferentes sistemas de salud.

El resto de los nuevos casos se reportaron de la siguiente forma:

Solidaridad tuvo 21 casos más, para un total acumulado de 400; Felipe Carrillo Puerto tuvo 4 más para un total de 44, mientras que Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas tuvieron 1 caso más cada uno, para un acumulado de 8 y 20 respectivamente.

La Verdad publicó hoy una entrevista en la que la delegada del IMSS en Quintana Roo advirtió que los ciudadanos deben asumir la responsabilidad de sus contagios, pues dijo, la salud ya no está en las manos del gobierno federal, estatal o municipal. “La salud ya no está en manos los que prestamos servicios médicos, ya no está en manos de las autoridades, está en mano de cada uno de los ciudadanos y cada uno de nosotros debe de asumir la responsabilidad de cuidarse”, advirtió Xóchitl Romero, delegada del IMSS en Quintana Roo.

Además, el gobernador Carlos Joaquín González ha insistido en que la nueva normalidad y el regreso paulatino a las actividades debe hacerse con responsabilidad y prudencia, pues ante un rebrote, se podría decretar de nuevo el aislamiento social.

⚠️¡Atención #Chetumal! NO salimos de la pandemia, la curva de contagios está en crecimiento y el semáforo en rojo para la zona sur. #QuédateEnCasa y si tienes que salir, cuida tu vida y la de tu familia del #COVID_19, siguiendo las medidas sanitarias. #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/xBw2SzJJS6 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 17, 2020

Hace dos horas, el mandatario publicó un video en su cuenta de Twitter donde lanza un llamado a la población de Chetumal a permanecer en casa, pues los contagios se están desbordando.

“¡Atención #Chetumal! NO salimos de la pandemia, la curva de contagios está en crecimiento y el semáforo en rojo para la zona sur. #QuédateEnCasa, y si tienes que salir, cuida tu vida y la de tu familia del #COVID_19, siguiendo las medidas sanitarias. #JuntosSaldremosAdelante", escribió el mandatario.

Además, las autoridades señalaron también un incremento en los fallecimientos, pues mientras el martes se reportaron 486 decesos, este día se reportaron 497, lo que representa 11 casos más.

Repunte viral

Así aumentaron los contagios en este repunte de contagios en Quintana Roo