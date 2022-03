Reaparece el Diamante Negro, entregó apoyos alimentarios a los abuelitos

Roberto Palazuelos reaparece una vez más y en esta ocasión lo hizo al lado de los abuelitos a quienes les hizo entrega de apoyos alimentarios, señalando que la experiencia y sabiduría que tienen nuestros abuelos es una riqueza que debemos aprovechar para ser cada día mejores.

Los adultos mayores son la base de la sociedad: Roberto Palazuelos

Tras la visita los adultos mayores mencionaron la necesidad de un espacio de atención gerontológica

El actor y empresario visitó el club de la tercera edad de la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores (FEDHAM), con quien pudo convivir con un grupo de aproximadamente 200 abuelitos, a quienes reconoció su experiencia y valor humano.

Palazuelos mencionó que estará para apoyar a quienes han abandonado

Roberto Palazuelos acudio al club de la FEDHAM para así hacer entrega de apoyos alimentarios

El Diamante Negro dijo que los adultos mayores son la base de la sociedad, por lo que destacó la importancia de cuidarlos, asimismo se comprometió realizar las gestiones para la creación de un instituto que brinde atención a los adultos mayores en Quintana Roo, ya que no ha habido ninguna administración que se haya interesado en confirmarlo.

Palazuelos Badeaux tuvo una convivencia con los adultos mayores quienes compartieron sus historias, además recordó ante ellos el reciente fallecimiento de quien, dijo, fue el gran amor de su vida.

“Mi abuelita se acaba de morir de 101 años, era el gran amor de mi vida, es la persona que más cariño me dio en mi vida, es la que me formó y le mando una bendición al cielo, que seguro nos está viendo ahorita; mis abuelos están en el cielo, cuidándonos”, compartió durante su visita al club.

Por su parte, los adultos mayores reconocieron la necesidad de la creación de un espacio donde puedan tener atención gerontológica, con personas especializadas que tengan un perfil de apoyo con sensibilidad y calidad humana para que tengan una atención digna.

Consideran que la creación del instituto para el Adulto Mayor, sería parte de la justicia social en retribución a todo lo que los abuelos han hecho por Quintana Roo.

“Yo les voy a conseguir ese instituto, y pronto me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo, a mi no me para nadie, le quitaron la esperanza al pueblo de Quintana Roo, la corrupción le quitó la esperanza, pero yo no me he ido, aquí estoy", sentenció Palazuelos.

