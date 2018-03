Realizan un programa de recreación literaria en la Zona Maya

Manuel Chan/ Diario La Verdad Felipe Carillo Puerto, Q. Roo.- Maestros de educación primaria realizaron este viernes con la participación de sus alumnos, un festival de recreación literaria con el objetivo de despertar conciencias acerca de las bondades de la educación, informó el docente Roberto Kauil Varela. Tal como debe ser una recreación literaria, darle vida a los poemas, a las canciones y a la oratoria inspiradas por cada autor; los maestros de la escuela primaria “Eleuterio Balam Euán” de la alcaldía de Señor, lo lograron. El escenario en la que se desarrolló la Recreación Literaria fue en el domo del centro de la población en la que los alumnos observaron el desenvolvimiento de sus maestros encabezados por su director Jaime César Díaz Alvares, para luego hacer la parte que les corresponde, puesto que el acompañamiento no sólo es decir sino dar el ejemplo. Con la puesta en escena de un promedio de cien niños representando con su vestuario e indumentaria la recreación de dos canciones, que con sus cuerdas vocales alcanzaron a llamar la atención de los educadores y pocos padres de familia presentes quienes expresaron con risas y aplausos la participación de los niños de Señor. [video width="640" height="352" mp4="https://laverdadnoticias.com/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Video-2017-07-12-at-5.39.22-PM.mp4"][/video] El festival de recreación literaria dio voz de nuevo a los alumnos que destacaron con sus discursos en los eventos ‘Presidente por un día’ y ‘Parlamento infantil’, se trata de los alumnos Jonatán May Cituk y Abel Hau Dzib quienes compartieron su tema “La Niñez y la democracia” y “El derecho a la participación”. Excelentes declamadores y oradores como el ingeniero Francisco Poot Pech quien participó con el tema de la ‘Guerra de Castas’ que se conmemora en estas fechas, así como el arquitecto Ever Alferez con poemas del escritor contemporáneo Manuel Benítez Carrasco y la extraordinaria reflexión y declamación del maestro Roberto Kauil Buenfil quien manejo magistralmente su intervención debido a la experiencia adquirida en cincuenta años. Una actividad que complementa el aprendizaje de los alumnos, puesto que no basta con sentarse a tomar clases hay que interactuar, hay que poner en práctica lo que se lee en los libros, “para garantizar en nuestras aulas mejores lectores y escritores” señaló el director de la institución maestro Jaime César Díaz Álvares. [hybrid_gallery_slider ids="779262,779263,779264,779265,779266" layout="2" thumbs_w="80" thumbs_h="80" thumbs_gap="10" size="fixed" ratio_w="2" ratio_h="1" nav="true" dots="false" nav_pos="1" dots_pos="1" formats="true" color="#009bdb" meta_title="false" meta_descr="false" meta_animaton="slideInUp" lightbox="true" lb_pos="1" lb_type="mp" animation_main="fadeIn" animation_child="zoomIn" preloader="1" ct_w_vl="100" ct_w_un="pc" ct_align="none" custom_class="" custom_id="" res="{#1024#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#800#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#768#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#600#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#480#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#}}"]

