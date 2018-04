Realizan segundo festival musical juventud Riviera Maya en el teatro de la ciudad en Playa del Carmen

El Segundo Festival Musical Juventud Riviera Maya reunió a cantantes y músicos de los municipios de Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad, los cuales presentaron con éxito temas clásicos del séptimo arte en el Teatro de la Ciudad en Playa del Carmen al registrar lleno total.

Para el encuentro cultural que organizó la Directora General de la Fundación Camerata Juvenil de Cancún, Lorena Rivera de Marrufo, en coordinación con el Gobierno de Solidaridad, se reunió el talento de escuelas de música y universidades de los tres municipios, niños y jóvenes de 9 a 29 años que conforman 13 agrupaciones musicales.

En este concierto se escuchó “Una Mattinade” de Ludovico Elinaudi, de la película “Los intocables” por parte de la Academia de Música Marta de Juana; “Medie y Rent” de “Tiempos de amor” de la escuela Explayarte; un pupurrí mexicano que incluía las melodías “Cielito lindo”, “La cucaracha” y el Jarabe tapatío, así como un pupurrí de las películas de “Indiana Jones”, “Tiburón”, “Starwars” y “Superman” de la Orquesta Típica Ars Maya Septeto.

Asimismo, la Universidad Anahuac presentó en el escenario un trío compuesto por pianista, soprano y tenor para interpretar “I don´t want to miss a thing” de la película “Armageddon” y “City of stars de la película “La la land”; la banda de la escuela Concordia Kvartet interpretó “Somewhere over the rainbow” del “Mago de Oz” y “Georgia on my mind” de “Ray”, y la Camerata Juvenil de Cancún interpreto melodías de “Starwars” y de “El fantasma de la Opera”.

También se presentó la propuesta de la Escuela de Piano “Marcela Battaglia”, la Academia y Casa de Música de Cozumel, de la Universidad de Quintana Roo que interpretó “Recuérdame” de la película “Coco” y “Hurt” de “Logan, y el Coro de la Universidad la Salle de Cancún compartió “How far i´ll go”, de la película “Moana” y “Audition” de la película La la land”.