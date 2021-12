Realizan operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Cancún

En un trabajo coordinado de las autoridades de los tres niveles de gobierno, llevaron a cabo un operativo de búsqueda y localización de víctimas que han desaparecido y llevan más de un año sin hallarlos, esto en el municipio Benito Juárez, ciudad Cancún, estado de Quintana Roo.

De acuerdo con una de las integrantes del colectivo, Verdad, Memoria y Justicia, quien estuvo presente en dichas diligencias, recalcó que este sería el segundo operativo que llevan a cabo en la ciudad, el primero fue en la colonia Avante y el segundo fue a espaldas de la delegación Alfredo V. Bonfil.

La FGE se encargó del operativo

Recalcó que estos trabajos están siendo dirigidos por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, la Guardia Nacional con caninos y la Secretaría de Seguridad Pública, de igual modo con caninos, participaron en esta búsqueda.

“Fue una zona muy limitada para explorar, fueron solo unas brechas, esta zona fue a espaldas de la delegación Alfredo V. Bonfil, ingresamos en la avenida conocida como Las Torres, iniciamos a las 8:00 horas y concluimos a las 11:00 horas, aproximadamente. No hubo ningún resultado positivo, es decir, ningún hallazgo”, enfatizó.

Señaló que fue un rastreo general, es decir, no por un caso en específico o alguna víctima que sepan que allí podría estar, aunque recalcó que sí estaban en busca de restos humanos o cuerpos de las víctimas de personas desaparecidas, pero no hubo resultados favorables o pistes que logre dar con el paradero de algún desaparecido.

Reconoció que el área a explorar fue muy pequeño, muy corto y no se explican el porqué así lo decidió la autoridad; “fue muy limitado el terreno donde se trabajó y como familiares esperamos que esto continúe y que estas búsquedas sigan y no se deje en el olvido, no estamos hablando de uno, ni dos desaparecidos, sino de muchos”, subrayó.

Por último, recordó que los acuerdos que tuvieron con el fiscal hace más de una semana, poco a poco se están cumpliendo, ahora la FGE está con las muestras de ADN, así como recabando más datos para anexarlos a las carpetas de investigación, “al menos son 15 personas que se están buscando de manera concreta”, concluyó.

