Realizan millonarias acciones para proporcionar mejores servicios de salud

Entrega de 25 vehículos con inversión de $10´626,889.00 para reforzar las acciones del Seguro Popular.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González encabezó la entrega de vehículos, materiales y equipos, y dar el banderazo de afiliación y renovación de pólizas para acercar los servicios de salud a 614 mil 265 beneficiarios del Seguro Popular de los 11 municipios de la entidad.

“Juntos podemos avanzar en la atención de los rezagos de salud que afectan a los quintanarroenses”, señaló hoy el gobernador

Además enfatizó que una de sus prioridades desde el inicio de su administración ha sido disminuir la desigualdad entre las personas de Quintana Roo.

“Una prioridad que nos impusimos, desde el primer día de la administración, es disminuir la desigualdad entre las personas que viven en las zonas rurales en relación con las viven en las ciudades, con más y mejores oportunidades para su desarrollo social, que no tuvieron por el abandono y la corrupción de gobiernos anteriores”, señaló Carlos Joaquín.

Margarita Alamilla Novelo, vecina de la colonia Martínez Ross y asistente a este evento, opinó: “Soy madre soltera y me es de bastante utilidad el Seguro Popular, porque ya no tengo que pagar una consulta particular. Hoy los tiempos son mejores, porque yo recuerdo que cuando éramos pequeñas las mamás pasaban muchas dificultades cuando los niños se enfermaban. Pero ahora, con el Seguro Popular, no hay tanto gasto… Simplemente, vas a un centro de salud o al Hospital General o al Hospital Morelos, en los que tiene cobertura el Seguro Popular, y te atienden.”

En la plaza cívica de La Bandera, el gobernador Carlos Joaquín entregó pruebas “Battelle” al hospital materno infantil, al Programa de Atención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de los Servicios Estatales de Salud, a los Centros de Rehabilitación Infantil de Chetumal y Cozumel, adquiridos con el apoyo del Seguro Médico Siglo XXI, con una inversión de 200 mil pesos.



Asimismo, Carlos Joaquín entregó computadoras, impresoras, escritorios, sillas y uniformes para mejorar la cobertura de atención médica a través de las unidades de salud, con una inversión de tres millones 073 mil 274 pesos; el equipamiento para el área de fisioterapia para la estimulación temprana del Centro Regional de Desarrollo Infantil, con una inversión de un millón 467 mil 071 pesos; y la presentación de la plataforma de desarrollo infantil y de nutrición para niños menores de cinco años y mujeres embarazadas, con una inversión de tres millones 828 mil pesos.

Realizan millonarias acciones para proporcionar mejores servicios de salud

Acompañado del comisionado nacional de Protección Social en Salud Antonio Chemor Ruiz, el gobernador Carlos Joaquín entregó 25 vehículos para reforzar las acciones del Seguro Popular y de Prospera, para fortalecer los 16 módulos de afiliación en toda la entidad y promover la afiliación y la renovación de pólizas.

A través de Prospera, se brinda atención a 67 mil 758 familias en todo el estado. La inversión de los vehículos tuvo un monto de 10 millones 626 mil 889 pesos.

El comisionado nacional de Protección Social en Salud Antonio Chemor Ruiz destacó que el Seguro Popular cubre mil 807 enfermedades en el primero y segundo nivel de atención, más 65 que son enfermedades catastróficas pero que con el seguro popular las familias ya no tienen que preocuparse por vender la casa, el carro, o endeudarse como lo hacían antes.

La secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo indicó que, desde el primer día de esta administración, se trabaja para fortalecer y mejorar los servicios de salud, innovar en el modelo de atención para darle a la gente más y mejores oportunidades para que tenga mejor salud.

Este mismo día, El gobernador de Quintana Roo, acompañado de su esposa Gaby Rejón de Joaquín, presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, inauguró el Albergue para Niñas y Niños Migrantes no Acompañados y entregó la rehabilitación y equipamiento del Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) del Sistema DIF Quintana Roo.

Por la tarde, el gobernador Carlos Joaquín encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de la Enfermera y Enfermero, en donde destacó que Quintana Roo cuenta 9 mil profesionales de enfermería distribuidos en los 168 centros de salud, 17 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y 16 unidades móviles para la atención en el primer nivel.