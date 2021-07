Realizan campaña de esterilización de perros y gatos en Cancún

Este martes 27 y miércoles 28 de julio se realizará la “Campaña de Esterilización Canina y Felina” en Cancún, que tiene como principal objetivo combatir la proliferación de la fauna callejera, así como apoyar la economía de los ciudadanos para el cuidado de sus mascotas.

Jornada de esterilización de perros y gatos

Esterilizan a perros y gatos en Cancún.

La Dirección de Protección y Bienestar Animal de Benito Juárez detalló que se realizarán en total 100 esterilizaciones (50 por cada día), en un horario de 09:00 a 16:00 horas, en las instalaciones de la dependencia ubicada en la Supermanzana 99, Manzana 54, Lote 1, sobre la avenida Nichupté.

Previamente se entregaron las fichas para acceder a este beneficio, a fin de recibir perros y gatos con ciertas características como: tener más de cuatro meses de edad, completamente sanos sin tratamientos médicos, limpios de pulgas y/o garrapatas y en caso de las hembras, no estar en celo, cargadas o amamantando.

La autoridad municipal destacó que esta actividad se realiza gracias al apoyo de la asociación civil internacional de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), quien contribuyó para patrocinar una parte de los procedimientos quirúrgicos.

Para el desarrollo de esta campaña de esterilización de mascotas se cuenta con el apoyo de 12 médicos del Colegio Número Uno de Médicos Veterinarios del Estado de Quintana Roo.

Es preciso señalar que, el costo promedio de la esterilización a nivel comercial es de 317 pesos en el caso de machos y 374 pesos en las hembras, además de que este procedimiento también ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama.

