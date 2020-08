Realiza IMSS Quintana Roo 2 mil videollamadas de pacientes covid

El uso de las nuevas tecnologías ha permitido acercar a los servicios de salud a los pacientes y sus familias, y en tiempos de pandemia, la atención y orientación a derechohabientes

Aprovechando las herramientas tecnológicas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha realizado más de 2 mil videollamadas de pacientes hospitalizados con covid, facilitando la interacción entre los familiares de quienes se encuentran hospitalizados.

Para ello, el personal del IMSS ha aprovechado el uso de tabletas y teléfonos distribuidos en los hospitales reconvertidos, explicó Xóchitl Romero Guerrero, delegada del IMSS en Quintana Roo.

Las videollamadas han permitido que los pacientes con coronavirus y sus familias puedan mantener contacto

A la fecha, agregó se han logrado 2 mil videollamadas, mismas que han facilitado la interacción entre el médico y el familiar y entre el propio paciente y su familia en los cinco hospitales covid que tiene el IMSS en la entidad.

El Hospital General de Zona No. 1 en Chetumal encabeza el registro, con mil 131 videollamadas.

Romero Guerrero indicó que el manejo de estos dispositivos móviles ha estado a cargo de personal médico, Asistentes Médicas y Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD).

Así, el personal del TAOD cuenta con la capacitación y protección personal adecuada para atender a los pacientes covid, a fin de facilitar que pacientes hospitalizados puedan estar en contacto con sus familias.

La delegada del IMSS Quintana Roo agregó que el uso de las nuevas tecnologías, el IMSS ha podido además mejorar, en tiempos de esta pandemia, retomar la relación médico tratante y pacientes, con la atención de 5 mil 264 llamadas.

Romero Guerrero, delegada del IMSS en Quintana Roo, destacó que la Red de Orientación Telefónica ha mantenido el contacto con los pacientes, que son atendidos por personal de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente.

El personal del IMSS ha atendido más de 5 mil llamadas para orientar a los derechohabientes sobre diversos servicios que presta el Instituto

La información proporcionadas, explicó la funcionarias, principalmente es sobre trámites como las citas para consulta externa, orientación sobre recetas y tratamientos médicos, cita previa y consulta médica de primer nivel.

Romero Guerrero indicó que los derechohabientes del Hospital General de Zona No. 18 en Playa de Carmen; el Hospital General Regional (HGR) No. 17, seguidos de la población adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, ambas clínicas en Cancún, son los tres hospitales que tienen la mayor demanda de este servicio.

“Estos derechohabientes han encontrado en la red de apoyo una herramienta para no desplazarse fuera de su domicilio y obtener información”, destacó la delegada del IMSS en Quintana Roo.

La titular del Seguro Social en Quintana Roo agregó que el aprovechamiento de las nuevas tecnologías es para ofrecer un servicio de mayor calidad y con sentido humano, con empatía en la situación por la que atraviesan pacientes y familiares, frente a una enfermedad que limita el contacto entre las personas.