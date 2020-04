Reactivan entrega de ayuda alimentaria en Cozumel por COVID-19

Para evitar aglomeraciones, la entrega de ayuda humanitaria es casa por casa

Para dar continuidad al programa de Ayuda Alimentaria en beneficio de las familias de Cozumel durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, en coordinación con el Gobierno del Estado, reactivó la entrega de despensas en las colonias Centro y Andrés Quintana Roo.

Durante este sábado se repartieron más de tres mil despensas, con lo que suman ya más de 21 mil apoyos humanitarios repartidos en Cozumel durante la actual contingencia.

Quédate en casa, pide Pedro Joaquín

El Presidente Municipal reiteró el llamado a la población para quedarse en casa para evitar la propagación del virus, ya que se han confirmado 13 casos positivos y una defunción en la isla

Es necesario acatar las medidas sanitarias que se han implementado en el municipio, dijo.

Sostuvo que la gente tiene que permanecer en sus hogares para que puedan recibir su apoyo alimentario, toda vez que, si el personal estatal y municipal, así como las fuerzas armadas, no encuentran a nadie en la vivienda, no entregarán la ayuda.

Reactivaron el proceso de entrega de apoyos para las familias

En este contexto, aclaró que no se establecieron centros de distribución, para evitar las aglomeraciones de personas.

“En conjunto con el Gobierno del Estado, se entregarán más de 25 mil despensas en Cozumel, hoy reactivamos la entrega casa por casa del apoyo alimentario, por lo que insisto, deben de quedarse en sus hogares”, declaró.

Agradecen ayuda humanitaria

Por su parte, vecinos de la colonia Centro de Cozumel agradecieron al Presidente Municipal el trabajo coordinado que realiza con el Gobierno del Estado con programas como el de Ayuda Alimentaria, que tiene como finalidad que ningún cozumeleño quede sin alimentos ante la difícil situación económica por la que atraviesa derivado de la pandemia de COVID-19.

Me siento muy emocionada, es la primera vez que me dan una despensa, no lo esperaba pero gracias al Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, por el gran esfuerzo que hace, señaló Karla Patricia Cruz Hernández.

Se entregarán un promedio de 25 mil despensas a familias cozumeleñas

Por su parte, Candelaria Mac Salazar, abundó que Pedro Joaquín ha estado siempre pendiente de toda la Isla. Le doy las gracias por esta entrega que nos favorece en estos tiempos difíciles.

Finalmente, Víctor Manuel Vega Cárdenas, manifestó que la Ayuda Alimentaria representa un alivio, que es pensionado y lo que recibe no le alcanza.

Gracias al Presidente Municipal por este apoyo que nos brinda junto con el Gobernador Carlos Joaquín, puntualizó.

