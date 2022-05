Raúl Ortero anunció nueva serie, final de Control Z y regreso al teatro

La promesa de la actuación Raúl Ortero, señaló que participará en nuevas producciones para plataformas digitales además de adelantar que ya está lista la tercera y última temporada de la exitosa serie de Netflix, Control Z.

Raúl Ortero de 19 años de edad, es un actor mexicano que a su corta edad ha participado en múltiples producciones internacionales, películas, series de televisión y teatro, producciones como Todas Las Pecas del Mundo, Los pecados de Bárbara, Control Z,

Como Dice El Dicho y en el teatro Peter Pan, actualmente forma parte del casting de telenovela Corazón Guerrero de Televisa.

“Trabajar en Corazón Guerrero es un sueño, es mi primera novela y no lo creo, es un equipo de trabajo muy bonito, mis productores y mis compañeros son increíbles, estoy muy contento”, dijo.

Raúl Ortero en entrevista

Raúl tiene un alma libre y va cuesta arriba en su trayectoria

Por lo general los actores en México comienzan su carrera en las telenovelas y de ahí pasan a las series de televisión y películas, sin embargo para el joven actor fue todo lo contrario pues inició con el pie derecho con la reconocida serie Control Z, y adentrarse después a una telenovela fue sorprendente.

“Aquí en Corazón Guerrero he aprendido muchas cosas, desde aprender a patinar porque el personaje lo requiere entre otras cosas, al final el trabajo, por los compañeros y los productores termina siendo algo tan bonito”, aseguró.

Raúl no ha parado de trabajar y ahora lo podremos ver en una nueva producción, que por cuestiones de contrato no pudo revelar.

Inició con el pie derecho en Control Z de Netflix

Ya está lista la tercera y última temporada de la exitosa serie de Netflix, Control Z

“No puedo hablar mucho por cuestiones de trabajo, pero se viene una serie muy bonita que me tiene emocionado y también está pendiente el 6 de julio que se estrena la tercera temporada de Control Z y en verano estamos planeando regresar al teatro con Peter Pan el musical acá en la Ciudad de México”, reveló el actor.

Control Z fue la primera producción en donde participó y que ahora regresa para una temporada final, con ello deja atrás un capítulo más de su vida pues ya se embarcó en nuevas producciones.

“A Control Z le tengo un lugar en mi corazón y en mi vida porque fue la primera producción en la que yo trabajé y encontré personas maravillosas en mi vida. La forma de trabajar es algo que te cambia la vida por completo y aplica la frase ‘Todo lo bueno tiene que acabar’ y en esta tercera temporada que va a salir, no existe otra forma de darle el cierre como se lo vamos a dar. Estoy agradecido con los productores por haberme dado la oportunidad de participar y aprender todo lo que aprendí allí”, reconoció.

El actor aseguró que trabajar para una serie de Netflix no se lo creía hasta que comenzó a vivir los rodajes.

“Son de esas cosas que no te crees hasta que empiezas a vivir y ¡wow!, ‘si estoy aquí y lo estoy logrando y esto sucede’, y personalmente es un orgullo y me sirvió a mí para poder creer que estoy haciendo correctamente las cosas y en 10 años me veo contando historias y ayudando a las personas a tocar sus corazones”, confesó.

Raul Ortero ama el teatro musical

Forma parte del casting de telenovela Corazón Guerrero de Televisa

En este verano el actor pretende nuevamente protagonizar el musical de Peter Pan, mismo que le dio la oportunidad de dar a conocer sus talentos para el canto, además reveló que el teatro es su pasión y su sueño es actuar en Broadway y no en Hollywood.

“Me gustaría mucho hacer la obra Dear Evan Hansen como protagonista pero me gusta bailar. Como ensamble me veo haciendo The Prom, sería el más felíz”.

Además comentó que también aprovechará sus dotes artísticos para el canto y está trabajando en el acercamiento con una disquera para poder incursionar en el mundo de la música.

“Estoy en pláticas para entrar en una disquera y empezar a hacer música para ver cómo nos va”, confesó.

Mandó saludos a sus seguidores de Cancún y definió a la gente del Caribe como hermosa, muy amable y servicial.

