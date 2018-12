Ratifica Solidaridad compromiso para inhibir llegada de sargazo.

La presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain, en recorrido por las zonas.

La presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, mantiene firme su compromiso con la sociedad y el sector empresarial, para contener la llegada de sargazo a las costas, ya que este fenómeno afecta la economía de toda la sociedad por ser este un destino turístico.

En conferencia de prensa, el director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, René Arturo Bayardo Medrano Díaz, acompañado por el director de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Ángel Durán Desiga; la subdirectora Laura Argüello de esta misma dirección y el titular de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat), Ulises Gavía Díaz, ratificaron el compromiso de la presidenta municipal de buscar la mejor alternativa para impedir la llegada de algas a la zona costera, sin afectar los ecosistemas.

“Queremos hacer del conocimiento público cuál es la proyección de cómo estamos atacando el fenómeno del sargazo, de la imperiosa necesidad de la participación ciudadana para buscar la mejor opción para contenerlo, así como informar que en el caso de la empresa Dakatso -que fue contratada por la administración pasada para colocar barreras en el mar para contener el sargazo-, su expediente sigue abierto ya que se está indagando el cumplimiento de los trabajos para aprobar el 40% del monto que quedó pendiente”, informó el director Jurídico.

Por su parte, el director de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángel Durán, hizo un llamado a miembros de la comunidad que conozcan del tema, para que presenten sus proyectos a la dependencia a fin de que éstos sean analizados y valorar la mejor opción.

“La llegada de sargazo a nuestras costas afecta a todos; vamos a ser responsables pero también se requiere que en este esfuerzo para detener la llegada de la alga, se sumen esfuerzos públicos y privados en busca del bien común”, señaló el directivo, quien aclaró que a partir de la fecha se estarán recibiendo las propuestas o proyectos hasta el 14 de diciembre próximo, fecha que termina la captación de estas iniciativas para comenzar el análisis de las mejores propuestas.

Aunque se prevé que dentro de tres meses comience nuevamente a llegar el sargazo en grandes cantidades a nuestras costas, el titular de la Zofemat, Ulises Gavía Díaz informó que el Ayuntamiento seguirá limpiando las playas y para ello tiene designados entre 60 y 80 personas enfocadas a esta labor.

“El sargazo llegó para quedarse y acorde a los lineamientos de nuestra presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, estamos comprometidos al 100% a mitigarlo; por ello queremos decirle a los ciudadanos que tengan la certeza que este gobierno seguirá buscando la mejor solución para contener este fenómeno natural que afecta la imagen de nuestras playas, principal atractivo turístico de Solidaridad”, aseveró.

En el tema jurídico ,respecto al reclamo al Ayuntamiento de la empresa Dakatso por la falta del pago de poco más de 4 millones de pesos que quedaron pendientes por parte de la pasada administración, el director Jurídico de la Comuna, René Arturo Bayardo Medrano Díaz, indicó que el Ayuntamiento no se niega a pagar este adeudo contraído por la administración pasada con esta empresa, pero aclaró que debido a que en el expediente no figura ninguna bitácora o material que documente la labor realizada por Dakatso para contener el sargazo y, que muestre que no se afectó el medio ambiente al depositar el alga a la zona autorizada para su disposición final.

“Ellos señalan que se les deben poco más de 4 millones de pesos; hicieron un contrato con la administración pasada y el expediente lo mantenemos abierto porque está en estudio; la información que tenemos es parcial, incompleta, sobre todo no aparecen en el expediente las bitácoras o comprobantes de los trabajos que realizaron”, apuntó Medrano Díaz.

Detalló que “a fin de analizar que Dakatso haya cumplido con la calidad de los servicios que ofreció y con respeto a las normas ambientales en la disposición final del sargazo; en vías de constatar esto, es donde estamos analizando la procedencia del pago. Este es un pago que se debió realizar desde la administración pasada. El contrato de Dakatso venció el 29 de septiembre, fecha en que se le debió pagar”.

Agregó que “el Ayuntamiento no evade su responsabilidad; por el contrario, está atendiéndola como lo ha venido haciendo y esta administración también está abierta y hacemos una invitación para que expertos acerque sus propuestas de cómo atacar este fenómeno ya que es un asunto que debemos atender tanto el sector público como privado, pero siempre bajo la coordinación del Ayuntamiento de Solidaridad”, finalizó.