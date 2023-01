Raptan a niña en Cancún, ella denunció que fue tocada por su primo

Hirany Beatriz Gomez Xool, de 4 años, está siendo buscada desesperadamente por sus padres, quienes aseguran que los tíos son los culpables, al raptar a la pequeña y estár encubriendo un abuso sexual, el cual cometió el hijo de los presuntos.

De acuerdo con la declaración de la madre, de nombre Cinthia, relató que los hechos ocurrieron el 23 de enero durante la noche, ella acudió a casa de Oscar I. G. G. y Daniela A. F. C., sus parientes, para recoger a su hija Hirany, ya que los tíos están autorizados para ir por la niña a la escuela, y después la mamá va por Hirany en la noche.

“Siendo aproximadamente las 20:00 horas, al llegar a recoger a mi hija, aun estando en el domicilio - de los tíos - me dice que su primo la había tocado en sus partes, por lo que de inmediato le reclamé a Daniela A. F. C. y me dijo que no era cierto que en su casa hay cámaras y que mi hija mentía”, declaró al mamá

Cinthia siguió contando que su hija, al llegar a casa, comenzó a llorar y culpó a su primo Unai G. F. que la había tocado en sus partes íntimas y ante esta situación ella y su esposo habían tomado una decisión, acudir al médico para valorar a la pequeña y posteriormente denunciar los hechos ante las autoridades.

“El mismo martes les hablé a los tíos y les dije que por favor no pasarán por la niña a la escuela y que yo iría, sin embargo, al llegar a recoger a mi hija, fui informada que sus tíos habían pasado a recogerla, entre en pánico y desesperación, estuve tratando insistentemente de comunicarme con ellos y también fui a su domicilio todo sin éxito”, expresó Cinthia.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos e iniciaron la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/01/1678/2023 por sustracción de menor, añadió que más tarde acudió al DIF para buscar a su hija, ya que el tío le dijo que estaba en el DIF, pero no fue cierto, la niña desapareció.

“El día miércoles 25 de enero del presente año, acudí a la fiscalía de la 94 a promover la denuncia por los hechos como víctima mi hija de ABUSO SEXUAL, asignado se el número de carpeta FGE/QROO/CAN/FENNA/01/19/2023”, declaró.

Ahora buscan desesperadamente a Hirany Beatriz Gomez Xool, nadie sabe hasta el momento su paradero.