REPORTAJE: Santa Muerte, la patrona de los olvidados.

El culto a la Santa Muerte crece en Playa del Carmen.

Son las 8 de la noche y las personas empiezan a llegar a un domicilio ubicado en la calle 66, entre las calles 25 y 30 de la popular colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, Quintana Roo, pero no es cualquier sitio, se trata del templo dedicado a la Santa Muerte, “Hermandad Quintana Roo”.

Hay hombres y mujeres de todas las edades; adolescentes, niños y ancianos; todos se saludan respetuosamente; todos conviven y sonríen porque en presencia de “La Flaquita” -como cariñosamente le llaman- todos son iguales.

Hace calor. La temperatura ronda los 30 grados y la sensación térmica es de 34 grados en el interior, por eso han encendido los ventiladores de pedestal. En el altar mayor hay cuatro escalones llenos de imágenes; platos con pan, fruta, agua y veladoras, todo presidido por una escultura que representa un cráneo humano envuelto en una túnica.

Orígenes

Edber Clemente Wences, guía espiritual de la Hermandad Quintana Roo explica que el culto a la Santa Muerte data de la época prehispánica y renació en la época colonial, cuando reaparecen las primeras imágenes de calaveras en madera o piedra, que fueron evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día como una virgen; como una deidad.

“En esta fe, respetamos el libre albedrío, tenemos las puertas abiertas para todos, buscamos aprender todos de todos, respetamos al prójimo. Aquí en el culto a la Santa Muerte fomentamos que si tú tienes alguna sabiduría, vas a saber cómo manejar tu negocio, tu trabajo, vas a saber cómo guiarte y no vas a tener que envidiarle nada a nadie”, dice el guía espiritual.

¿Cómo se organizan?

Como culto existe un rito de iniciación, un bautismo, explica Edber Clemente Wences. Le sigue el purero, que es un rango mayor al devoto y luego existe el ritual para convertirse en padrino o guía. Algunos de sus libros guía son: Biblia de la Santa Muerte, El culto a la Santa Muerte, El Secreto de la Santa Muerte.

“Lo que nosotros estamos haciendo es rescatar el culto desde la raíz básica, cosas donde se torna el culto prehispánico, otras donde se usa una letanía netamente cristiana o católico-cristiano y como tal el por qué de las veladoras”.

¿Cómo se mantienen?

“Nosotros no pagamos diezmos, no tenemos una cajita de donativos ni nada de eso, nos mantenemos con cooperaciones voluntarias para pagar la renta, independientemente de eso yo trabajo para sostener esta casa”.

Las cifras

En México hay miles de templos dedicados a la Santa Muerte, pero en Playa del Carmen hay por lo menos tres, así como centros en donde solo se coloca un altar en la calle, ahí se reúne la gente y le lleva ofrendas.

El templo de la colonia Colosio tiene alrededor de 55 a 60 devotos, pero es un grupo de casi 200 personas. Antes de la oración, el líder espiritual da un sermón, casi siempre para resolver dudas o preguntas; luego sigue la oración. Es miércoles y el culto inició a las 19:30 aunque en ocasiones -aseguran- se extiende hasta las 22 horas.

“Los días de plegaria son los miércoles y domingos a las 19:00 horas. A la Niña Blanca se le celebra en algunas partes el 30 de abril, en la Candelaria, el día de Santa Marta, pero originalmente es el 1 y 2 de noviembre, aunque las festividades inician desde el 27 de octubre al 9 de noviembre en este templo”, señala.

¿Por qué llegan?

Ban-ban, como cariñosamente llaman a Edber Clemente Wences, explica que la gente llega al culto de la Santa Muerte por diversas razones, pero sobre todo porque no encuentran espiritualidad en las otras iglesias.

“Aquí siempre hemos enseñado que evolucionar en modo espiritual o crecer espiritualmente es la meta, porque cuando llega la muerte el espíritu es el que trasciende, esa es nuestra ideología y yo creo que hoy en día es lo que la gente viene buscando”.

Asegura que para los seguidores, La Santísima es un ser que los arropa entre sus brazos, que los apoya, los comprende, los guía, soluciona sus problemas y cuando se dan cuenta Ella los va guiando por un buen camino.

Aunque Santa Muerte es el nombre más popular, Edber asegura que mucha gente la llama también: Ángel de la Muerte, Rosa Maravillosa, Santísima Muerte, Niña Blanca, Señora Negra, Señora del Más Allá, Señora de los Avernos, tiene nombres populares -dice-, pero originalmente es un espíritu, el Espíritu de la Muerte.

Doctores, homosexuales, políticos, criminales, la profesión o el estigma es lo de menos; cuando se cruza la puerta y frente al altar de la Niña Blanca, todos son iguales.

No existen restricciones, dice el guía, nosotros no andamos viendo o no le andamos cuidando las faldas a nadie, es un culto, nos cultivamos, si eres policía, si la mujer se dedica a la vida galante, no es de mi incumbencia. No somos prejuiciosos. Llega muchísima gente, desde la más humilde, hasta el más preparado.

¿Por qué santa?

El título de Santa se lo puso el pueblo de cariño, cuando ella empieza a reaparecer hace una serie de milagros, que la llevan a ser reconocida como Santa, responde.

Llega la hora del culto; el guía reza frente al altar y los devotos repiten:

“¡Oh mi Santa Muerte! Divina y bendita que el poder de tu guadaña obre en toda situación del peligro o amenaza, natural o provocada, que se cosechen los frutos de nuestras virtudes, para que no falte el pan en la mesa de mi hogar. Que por tu guadaña bendita y el búho, compañero fiel, estemos siempre protegidos, seamos siempre verdaderamente sabios para que nuestro futuro se llene de éxito y de prosperidad, no tenemos dudas, ni limitaciones en la mente, por lo tanto los caminos están abiertos, por tus cualidades benditas, sean en el nombre tuyo Santísima Muerte. Amen”.

Al final del culto todos se despiden; se saludan, se abrazan y reina un ambiente de familia; muchos ahora tienen esperanza, tienen fe, no están ya en soledad, aquí encontraron todo aquello que les fue negado en las religiones tradicionales, por primera vez son libres para creer en lo que ellos anhelan; es su derecho y son felices.

¿Qué dicen las leyes mexicanas?

La diversidad de credo religioso abarca en el país a poco más de 9, 275 organizaciones que practican algún culto religioso, comentó en una entrevista para el diario Cambio de Michoacán, Héctor Humberto Miranda Anza, director de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Edber Clemente Wences, guía espiritual de la Hermandad Quintana Roo.

El rotativo indica que el funcionario explicó que hay registro de un intento de “legalizar” este culto, pero fueron varios los parámetros que no cubrieron los demandantes y aunque no especificó cuáles, sí dijo que en el futuro podrían lograr la aceptación de la Dirección de Asuntos Religiosos y obtener su registro.

“El gobierno de la República lo reconoce como una práctica generalizada que más allá de los prejuicios -que deben superarse- son instituciones aceptadas”, como es el caso de la Santa Muerte, dijo durante la charla.

Finalmente y gracias al artículo 24 constitucional que avala la libre creencia religiosa, Teresita del Niño Jesús Vega Campa, directora de Asuntos Religiosos del gobierno del estado de Estado de Michoacán sentencia: “Las agrupaciones religiosas no están obligadas a registrarse, por lo tanto no están en la ilegalidad”.