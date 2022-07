Quintanarroenses bajan la guardia ante covid-19 en transporte público

Con 7 mil 627 casos activos, Quintana Roo se mantiene dentro de los cuatro estados con mayor número de casos registrados en el país.

De acuerdo al informe técnico emitido por la Secretaría de Salud, desde que inició la pandemia en 2020, la entidad ha acumulado102 mil 853 casos.

La ciudadanía considera que el factor principal al cual se le atribuye este aumento de casos es por el abandono de las medidas preventivas; principalmente el transporte público, en donde indican que los operadores de las unidades, han dejado de exigir el uso obligatorio del cubrebocas.

Otros estados con mayor número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco.

¿Qué opina la ciudadanía?

Nayeli Chan, 37 años

“Precisamente ahorita me estaba dando cuenta la combi que las personas suben y el conductor no les dice nada, yo por lo menos si lo uso, pero creo que a ellos nunca se les ha enfermado ningún familiar y es a lo mejor por eso que no lo quieren usar”.

Jorge Martínez, 57 años

“Hay gente que es negligente, a pesar de que todavía hay bastante contagios, la gente está muy confiada; se sube al transporte sin cubrebocas y vienen tosiendo. Por otro lado, los operadores del transporte no obligan a los pasajeros a subir con el cubrebocas. En un inicio limitaban el número de pasajeros y ahora vienen hasta el tope de lleno, así ¿cómo no van a subir los contagios?”.

Cecilia Sanabria, 53 años

“Esta mal que la gente suba sin cubrebocas, no debemos de descuidarnos y más que aún sigue el proceso del covid. No debemos dejar de cuidarnos por nada, ni cuando usamos el transporte público; a veces los choferes no les dicen nada pero pues es para protección de todos ya que nos protegemos a nosotros y protegemos a las otras personas”.

Otoniel Pocámo, 33 años

“Yo digo que está mal, porque hay quienes tenemos familiares que son adultos mayores y que también necesitan cuidarse, esto todavía no se acaba y por lo mismo tenemos que ser más cuidadosos con nuestra protección”.

María Ochoa, 44 años

“Somos gente irresponsable, porque aunque el gobierno nos diga que estamos un poco mejor en los números de contagios, debemos ser más responsables y seguir usando cubrebocas, gel antibacterial y mantener la distancia”.

