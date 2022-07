Quintana Roo va lento con el turismo LGBT

La comunidad LGBT es el nicho de mercado que más dinero gasta en sus viajes según Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo nacional y son quienes mayor crecimiento tienen en número anualmente, sin embargo en Quintana Roo no se cuida a este sector como en otros lugares.

“El turismo LGBTQ+ es un mercado que representa al menos 35 millones de viajeros en todo el mundo, según la OMT, además los viajeros de este segmento, gastan hasta un 15 por ciento más que los turistas de otros nichos de mercado y crece anualmente 10.3 por ciento”, argumentó el secretario de turismo.

Mientras en Baja California Sur, todo el destino de Los Cabos es oficialmente Gay Friendly, en Cancún solo tres de los más de mil hoteles posee este mismo distintivo internacional.

Quintana Roo debe tener más apertura al turismo LGBT

Se trabaja para lograr la acreditación de destinos LGBT en México

La Secretaría de Turismo de México, la International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) y la empresa Queer Destinations, trabajan para lograr la acreditación de destinos LGBT en México de los cuales lo han obtenido un destino gay friendly y varios hoteles en donde destaca la península de Yucatán, por así decirlo.

-Los Cabos, en Baja California Sur

-W Mexico City y Hyatt Regency Mexico City, en Ciudad de México

-Thompson Playa del Carmen, Grand Hyatt Playa del Carmen y TRS Coral Hotel, en Quintana Roo.

-The Westin Guadalajara, Jalisco.

-Hostik Hostal y TRS Yucatán Hotel, en Yucatán.

-19 propiedades de la cadena Hoteles City y AVASA–Hertz.

Tres hoteles certificados por el gobierno federal se ubican en Quintana Roo, sin embargo en este estado hay, según la última actualización de la Sedetur, mil 269 hoteles, lo que quiere decir que solo el 0.2 por ciento es seguro para la comunidad LGBT en el Caribe Mexicano.

“La suma de esfuerzos entre Sectur, la IGLTA y Queer Destinations permite que México avance en las capacitaciones y acreditaciones de gobiernos y empresas turísticas a nivel nacional, para poder brindar seguridad, una atención de calidad al viajero de este segmento, además de espacios cómodos y libres de toda discriminación, fomentando así un turismo inclusivo y diverso”, señaló el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

35 Millones de viajeros LGBTQ+ equivalen al total de la población de Arabia Saudita y es mayor en número a países como Perú, Venezuela o Australia, por lo que representa un valor cercano a 228 mil millones de dólares según Travel Proud 2022, sin embargo en Quintana Roo falta mucho para poder aprovechar este segmento turístico que vale más que la mayoría de los países en el mundo.

Para Miguel Ángel Dzib Miss, investigador en ConCiencia LGBT MX, Señaló que Quintana Roo si bien está encaminado a ser una entidad que aproveche al turismo LGBT, aún le falta muchos años para poder ostentarse como destino gay friendly.

“En Quintana Roo hay lugares que se caracterizan por decir que son gay friendly como Playa del Carmen o parte de la Riviera Maya, sin embargo hace falta mucho por hacer porque por una parte se vende una imagen turística en el estado que puede mencionar que se respeta el derecho de las personas LGBT, sin embargo eso es una mentira porque en los municipios del estado aún se siguen hablando de infracciones a la ley por daños a la moral y eso te hablo de los Bandos de Policía y Gobierno que tiene cada municipio”, señaló Miguel Ángel Dzib.

También señaló que no existe una perspectiva de género interna en las empresas, es decir no saben cómo dirigirse a su personal que es parte de la comunidad LGBTTTQA+, e incluso hay empresas turísticas que no contratan a personas trans.

“Hay falta de perspectiva de diversidad, se habla de transfobia interna, no manejan perfiles para el personal, solo se habla de hombres y de mujeres, al no existir esta perspectiva de manera interna hasta por los propios empleados por supuesto que no va a haber un manejo adecuado del nicho turístico”, sentenció.

