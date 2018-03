Quintana Roo tierra fértil para el empoderamiento de la mujer

Como muestra, alrededor de 75 mil mujeres quintanarroenses estarán al frente del conteo de los sufragios del proceso electoral del primero de julio.

Quintana Roo es tierra fértil para el empoderamiento de la mujer, quienes cada vez ocupan más espacios, lo mismo en la administración pública, entre los empresarios e incluso en la participación de los comicios del 1 de junio.

De acuerdo con el sorteo de insaculación realizado por el Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, de los más de 154 mil ciudadanos elegidos como posibles participantes como funcionarios de casilla, alrededor de 75 mil son mujeres.

Mujeres emprendedoras

Por ello, se estima que de los 19 mil funcionarios que estarán en las 1 mil 197 casillas, el 48 por ciento sean mujeres, quienes se encargaran de vigilar y contar los votos de todos los quintanarroenses.

En contraste, de los siete integrantes del Consejo del Instituto Electoral de Quintana Roo, solo dos son mujeres, aunque el organismo es encabezado por una mujer, la consejera presidenta Mayra San Román Carrillo Medina.

Empoderamiento de la mujer

Cristina Alcayaga Núñez, presidenta del Consejo de Nacional Financiera (Nafinsa), destacó que la multifuncionalidad de la mujer en México genera riqueza y empleos laborales, desde las grandes empresarias hasta las emprendedoras.

“El umbral del empoderamiento lo marca un verbo muy fácil de decir que es ‘creer’, que hay que creer en una misma, que hay que imaginar las utopías que son factibles, o sea, me refiero a los sueños, confiar en su inteligencia y en el tesón para imprimir su huella, es decir, la huella propia en la historia, que tengan la voluntad para imprimir esa huella”, acotó.

Cristina Alcayaga Núñez, presidenta del Consejo de Nacional Financiera

La también vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico refirió que al menos 16% del sector empresarial del país es ocupado por las mujeres y ellas generan 37% del Producto Interno Bruto (PIB), puesto que en México de cada cinco Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) tres son lideradas por mujeres.

De acuerdo con cifras del Censo Económico, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014, las mujeres representaron el 43.8% del personal ocupado y en 2016, el 75.3% del valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el hogar.

Empoderamiento de la mujer

Nicthe Berenice Milla Ancona, presidenta de la Asociación EXATEC Quintana Roo, aseveró que permanece la desigualdad en el campo laboral, no sólo por la cuestión de salarios, sino también por la discriminación para ocupar determinadas posiciones.

“Hay que reconocer que se ha avanzado en el tema de empoderar a la mujer, creo que la situación año con año ha cambiado, definitivamente tenemos mayor oportunidad de participar en el ámbito empresarial o político o social”, señaló Milla Ancona.

Poder femenino en Quintana Roo

En la política de Quintana Roo también han sumado más espacios, pues de los 11 ayuntamientos que existen en la entidad, cinco son encabezados por mujeres: Cozumel (Perla Cecilia Tun Pech), Felipe Carrillo Puerto (Paoly Perera Maldonado), Puerto Morelos (Laura Fernández Piña), Solidaridad (Cristina Torres Gómez) y Tulum (Romalda Dzul Caamal).

Además, al menos seis municipios tienen como síndico a una mujer, y de los 117 regidores integrantes de los cabildos, 57 son mujeres.

Hay poder femenino en Quintana Roo

El gobernador Carlos Joaquín tiene a siete mujeres entre las 15 principales dependencias del Gobierno del Estado, quienes ocupan las carteras de Finanzas, Turismo, Salud, Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Trabajo.

El Congreso de Quintana Roo también ha visto incrementarse la participación de mujeres, pues de los 25 legisladores que integran la XV Legislatura del Congreso local, 11 son mujeres: 3 del PAN, 3 del PRI, 3 más del PVEM, una de morena y una más independiente.

Que se la crean

Macarena Carretero, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en Cancún, afirmó que al día se atienden en promedio a 60 mujeres, ya sea para capacitarlas o brindarles alguna asesoría jurídica, de salud y talleres de capacitación para el autoempleo.

Por ello, exhortó a que las mujeres se acerquen se preparen para ocupar esos espacios y generar más oportunidades de desarrollo para ellas.

“Hace falta mucho que la mujer se la crea; el empoderamiento es que la mujer aprenda cuáles son sus derechos, que vengan a aprender, que vengan a obtener su certificado de estudios, que vengan a capacitarse para tener mejores oportunidades de vida; ese es el verdadero empoderamiento”, afirmó Carretero.

Macarena Carretero, delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en Cancún

Entre las mujeres que decidieron hacerse cargo de sus vidas, está Nohemí Vázquez, quien tiene su negocio propio de artesanías y ahora ya tiene su marca propia de productos artesanales.

“Yo soy ya microempresaria, tengo mi distintivo ‘hecho en Quintana Roo’ y mis productos están registrados ya en el Fondo Nacional de las Artesanías, y pues ya es una marca”, destacó Vázquez, quien exhortó a las mujeres a que no desistan y se capaciten para desarrollarse.

Que se sumen

Adrián López, presidente de Coparmex Cancún, afirmó que es necesario, en el sector empresarial, incrementar la participación y la inclusión de las mujeres, pues hace falta que ellas mismas se involucren.

“Tenemos aproximadamente un 30 por ciento de mujeres (en Coparmex) pero seguimos buscando y tenemos que incrementar el número de nuestras consejeras; no tenemos limitante, lo que tenemos es poca participación, no es que esté cerrado, simplemente no hay el número”, afirmó el presidente de Coparmex.

Emprendedora en Cancún

Falta legislar

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Leslie Hendricks Rubio, afirmó que se debe colocar en un lugar prioritario el análisis de todas las iniciativas que buscan combatir los problemas que aquejan a las mujeres de Quintana Roo.

“Es importante analizar si nos acercamos a la meta o hay que rectificar el camino en la lucha por el respeto a los derechos y a la protección de las mujeres y niñas”, reiteró Leslie Hendricks.

Hoy es el Día Internacional de la Mujer

Injusticias laborales, acoso sexual, el feminicidio, la violencia política contra las mujeres, son actos que se registran a diario, y es por ello que “en las acciones desarrolladas e iniciativas presentadas como diputada, he puesto especial énfasis en la protección a los derechos de la mujer” afirmó,.

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la diputada Leslie Hendricks presentó una iniciativa de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Otra iniciativa presentada fue la que propone reformar el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para instituir el principio de la paridad de género horizontal en la postulación de candidatos y candidatas a integrar los ayuntamientos, misma que se aprobó y se aplica ya en el actual proceso electoral.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.