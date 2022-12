Quintana Roo, sin brotes de gripe aviar ni escasez de pollo.

Quintana Roo se mantiene libre de la gripe aviar gracias a los protocolos de seguridad agrosanitaria implementados en las fronteras estatales, informó Linda Saray Cobos, secretaria de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDAPRE).

La funcionaria dijo que a pesar de las restricciones sanitarias la entidad no presenta una escasez en la venta carne de pollo. “En estos momentos no tenemos ningún indicador que nos muestre que haya desabasto de carne de pollo en la localidad”, acotó.

Reiteró que las autoridades agrosanitarias de Quintana Roo mantienen una rigurosa verificación en las casetas sanitarias de ingreso a la entidad a fin de corroborar que se cumpla con los protocolos sanitarios y prevenir que exista algún peligro de contagio para las granjas avícolas.

Es de recordar que el 13 de diciembre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la influenza aviar AH5N1 que golpeó a tres unidades de producción avícola ubicadas en Yucatán afectó a un total de 312 mil 765 aves en las citadas unidades de producción de huevo para plato.

No obstante, Linda Saray Cobos afirmó que esta contingencia no implica ningún efecto negativo para el abasto de dichos productos, ya que la contingencia está bajo control tras el sacrificio de más de 100 mil pollos en Yucatán, y hasta el momento no hay más brotes de gripe aviar porque se trabaja en coordinación con los productores y el Senasica para garantizar el cerco sanitario.

