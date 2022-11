Quintana Roo, sexto lugar nacional de bullying escolar.

México ocupa el primer lugar de bullying a nivel internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), asegurando que el 50% de los educandos mexicanos son víctimas de esta situación.

De lo antes citado, 40.24% señaló haber sufrido maltratos, 25% insultos y amenazas, 17% golpes y otro 44.7% violencia verbal, psicológica y física. En ese tenor, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó las cifras de 2021 que indican que la población de 12 a 17 años que denunció ser víctima del acoso 58.2% fueron agredidas por personas de esa misma edad.

Quintana Roo se ubica en el sexto lugar nacional de bullying escolar a nivel secundaria, preparatoria y universidad, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Una de las problemáticas sociales más importantes al interior de las escuelas y planteles educativos es el bullying o acoso escolar. A pesar de ello, uno de los grandes retos es la dificultad para identificar el acoso escolar y cuantificarlo.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar proclamado por la Unesco, conmemorado el primer jueves de noviembre, se entrevistó a estudiantes de educación media superior en Benito Juárez sobre esta problemática que aqueja a Quintana Roo, al colocarse entre los primeros lugares con más casos registrados en México.

Estudiantes sobre el bullying

Cuestionados sobre si han sufrido acoso escolar o bullying, si han sido testigos de violencia contra sus compañeros y si han reportado estas actitudes a las autoridades escolares, alumnos del CBTis No. 111 “Leona Vicario”, comentan:

“Si me han hecho bullying en la escuela yo creo de toda la vida, desde que me han pateado, golpeado y hasta escupido, la verdad en ninguno de los casos he denunciado por miedo a que luego sea peor. Ahorita ya no me hacen nada pero en la secundaria si sufrí mucho”, Yoel 17 años.

“Sufrí de bullying pero más antes que ahora, me tiraron piedras y me excluían de todo. Tenía malos compañeros que simplemente me ignoraban o me hacían el feo sin que yo les hiciera nada. Nunca le comenté a mis maestros porque tenía miedo de que pensaran que era cobarde y luego me hicieran algo peor”. Marcelo, 17 años.

“Nunca me han hecho bullying pero sí he visto uno que otro pleito que empieza primero con zapes y groserías, casi siempre porque el bully no respeta la sexualidad o la forma de pensar del que molesta y luego esto termina peor para quien recibe este tipo de acoso si le dice a los maestros”. Javier, 17 años.

“A veces me ha tocado de compañeros que no son mis amigos, o sea, con mis compas sí nos hacemos bullying de cualquier cosa y hasta lo vemos como normal porque no pasa a la violencia física, nomás es decir comentarios o bromas pesadas entonces hasta ahí. Aunque sí he visto que quienes sufren de esto nunca dicen nada por pena o por miedo”. Emiliano, 17 años

“No he sido bulleado jamás pero si lo he hecho, con mis amigos principalmente, aunque sabemos cuál es el límite entre nosotros. No pasa de ponernos el pie, darnos golpes, amarrar las mochilas a la butaca o decirnos groserías y cosas así, pero como así nos llevamos no hace falta acusarnos con los profes”. Christian, 16 años

“Una vez me tiraron la comida para hacérmela de pedo y yo ni había hecho nada, lo bueno es que estaba con mis amigos y se pusieron al tiro con este tipo que ya todos sabemos le gusta andar molestando a quien se deja, pero como no me dejé no pasó de que me quedé sin comer ese día y sí le dije a un maestro que estaba cerca para que le dijera que me pagara pero ni lo castigaron ni me pagó”. Andrés, 16 años.

“A veces siento que me hacen bullying porque he tenido como mil apodos y casi siempre es por tonterías o nada más para hacerme enojar. A veces también me dicen groserías compañeros con los que no me llevo pero ni hago ni digo nada porque ya sé con quien me puedo meter y con quien no, entonces no ha hecho falta que le diga a mis maestros”, Gael, 17 años.

“Nunca me han acosado ni hecho bullying según yo, como soy muy normal como que paso desapercibido pero sí he visto como otros compañeros que usan lentes o están gordos o por su color de piel son discriminados y no creo que le digan a los profes por miedo a que les hagan algo peor”. Fabio, 17 años.

“Si me ha tocado que escondan mis cosas, o que amarren mi mochila a la butaca. Una vez también le echaron refresco y comida y nunca supe quién fue y resulta que nadie vio adentro del salón, lo que pasa es que ya todos sabemos quién es el bully pero por miedo a que también nos haga algo nunca decimos nada, tampoco sirve porque los maestros ni ayudan”. Eduardo, 17 años.

“Personalmente no me ha tocado ni acoso ni bullying pero en la escuela si veo como molestan a cierto grupo de compañeros porque son otakus o son gays o son nerds, no sé cómo decirlo, no sé si ellos le hayan dicho a los profesores pero creo que no, porque estas cosas siguen pasando aunque luego uno les diga”. Ricardo, 16 años.

