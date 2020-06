Quintana Roo se encuentra en semáforo rojo “Quédate en Casa”: Carlos Joaquín

El gobernador del estado, Carlos Joaquín informó que del 1 al 7 de junio Quintana Roo se encuentra en rojo en el semáforo epidemiológico, motivo por el cual no hay actividad abierta ni atención al público y la instrucción principal sigue siendo “Quédate en Casa”.

El mandatario estatal dio a conocer información actualizada sobre los programas y acciones que para la atención del Covid-19 se realizan en la entidad, así como sobre la recuperación gradual de las actividades económicas primarias, así como esenciales.

“La instrucción durante esta semana es: no clientes, no visitantes, no apertura de negocios. Todavía no es el momento, estamos en rojo”, dijo.