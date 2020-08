Quintana Roo, reporte de seguridad hoy 3 de agosto de 2020.

En hechos separados; un hombre de 46 años, con síntomas de Covid-19 desde hacía dos semanas, murió mientras era llevado a consulta médica en Playa del Carmen; en otro evento un policía de Laura Beristain con clave "Tuki" fue capturado por elementos acusado de ingresar a un domicilio y realizar toqueteos a una mujer, así como una "Pachanga" en Cancún termina en machetazos y golpes, hay 2 heridos, fueron parte de la nota roja generada este día en el estado de Quintana Roo.

Capturan a policía de Beristain por presunto delito de abuso sexual en Playa del Carmen

Un policía de Laura Beristain fue capturado este día por elementos de la Fiscalía General del Estado acusado de entrar a un domicilio en la colonia Bosques de Cristo Rey y realizar tocamientos a una mujer, misma que lo habría denunciado por lo que este día se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

Por los presuntos delitos de abuso sexual, allanamiento de morada, y/o Lo Que Resulte, un agente de la Policía Municipal de Laura Beristain fue detenido por sus compañeros de corporación y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el deslinde de responsabilidades.

Playa del Carmen: Lo llevan a consulta médica y fallece en el camino

Un hombre de 46 años no resistió los sítomas del Covid-19 y tras dos semanas de enfermedad empezó a presentar complicaciones para respirar por lo que sus familiares lo llevaron a consulta con el médico, pero en el estacionamiento su salud empeoró a tal grado que fue necesaria la intervención de paramédicos, sin embargo no resistió y murió en el lugar.

Este día se registró un deceso más luego que una persona del sexo masculino de aproximadamente 46 años de edad, murió en un consultorio en la colonia Nueva Creación, cuando acudió por complicaciones para respirar y otros males, síntomas parecidos al del Covid-19, y pese a los esfuerzos de los paramédicos de la empresa privada Costamed no pudieron reanimarlo.

El hecho se registró alrededor de de las 19:00 horas de hoy en una farmacia en una isla comercial ubicada en el cruce de las avenidas 28 de julio con Misión del Carmen en la colonia Nueva Creación, en Playa del Carmen, donde la víctima fue llevada por sus familiares, pero ya era demasiado tarde.

“Pachanga” en Cancún termina en machetazos y golpes, hay 2 heridos

Dos hombres, quienes se encontraban bebiendo cervezas, resultaron heridos, luego de que comenzaron una discusión que casi termina en tragedia, pues ambos sacaron sus machetes y comenzaron a agredirse; los vecinos lograron separarlos a tiempo, antes de que uno muriera, pues se estaban dando con todo.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la colonia irregular “Santa Cecilia”, dos hombres se estaban agarrando a machetazos, donde ambos ya presentaban heridas por arma blanca.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia acudieron al sitio; al llegar, confirmaron el hecho, por lo que trasladaron a los dos hombres al Hospital General de Cancún, “Jesús Kumate”, debido a las heridas que ambos se dieron, uno se habla que ingresó como grave, mientras que el otro sólo heridas menores.

