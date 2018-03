Carlos Matus/ Ariel Velázquez/ Jesús Faudoa/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo exige justicia. Si de algo está seguro Roberto Borge Angulo es que su futuro próximo será una celda en alguna cárcel federal en México. Quizá, lo que aún no se ha percatado desde esa celda en Panamá es que pasará a la historia como el ‘villano máximo del estado”. Luego de darse a conocer su captura y el monto de su desfalco financiero y patrimonial, por más de 30 mil millones de pesos, miles de quintanarroenses piden que toda su red de incondicionales sean detenidos. A esto se suma los enormes retrasos en el sector salud, educación, transparencia, presupuesto y obra social, donde los indicadores apuntaron a la baja de 2012 al 2016. Entre los quintanarroenses, el futuro de Borge no es nada alentador, pues solicitan que se le obligue a regresar todo lo que se llevó y que cumpla una condena ejemplar.

“Que le confisquen todos sus bienes y cadena perpetua por el robo de millones”, expresó Mauricio Ceme, ciudadano del estado.

“Es importante no solo condenarlo a él y a toda su red, sino hacer que regresen lo que se llevaron y endurecer las penas contra cualquiera que utilice un puesto público y se enriquezca del pueblo”, comentó.

“Son las personas y no el PRI quienes fallan y se debe de investigar a las personas y resolver conforme a la ley”, comentó Noel Pinacho Santos, secretario del interior de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

LOS PECADOS DE BORGE:

Desfalco por 30 mil millones de pesos.

Quiebre técnico del estado por deuda de 19 mil millones de pesos.

Despojo del 11% de la reserva territorial.

Despojo de 13 hoteles en Tulum.

Último lugar en trasparencia presupuestaria a nivel nacional de acuerdo al Atlas de la Corrupción 2016, presentado por IMCO.

9no. Estado con mayor opacidad en el derecho de acceso a la información, de acuerdo al Índice de Derecho al Acceso de Información en México (IDAIM).

Encarcelamiento político y persecución de periodistas y activistas de los derechos civiles.

1er. Lugar en corrupción de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016.

Manejó en el sector salud más de $3, 028, 504, 994 pesos, y dejó a la entidad entre las de mayor atraso en la materia.

8 de sus megaobras tienen observaciones por materiales de baja calidad y sobre costos.

Aumentó 4.5% la pobreza extrema en entre el 2011 y el 2016 de acuerdo a la Coneval.

Cedió concesiones y predios a familiares directos, como su madre y un tío.

Al igual que él, decenas respondieron que era imperativo que este tipo de delito no quede con “una multa, que pague por los daños, y un perdón”. Ciudadanos coinciden en que el futuro para Roberto Borge es la cárcel. Actores políticos son más mesurados, sin embargo, piden que el castigo sea contra el ex gobernador y toda su red., dirigente delnsistió que Borge Angulo es solo el primer eslabón de la cadena de corrupción que debe de ser apresada., dirigente de), fue claro al señalar que se debe de resarcir el daño.Las voces al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscan a toda costa minimizar el impacto del efecto Borge y señalan que esto no perjudicará al partido.Los delitos por los que fue detenido Roberto Borge obedecieron a denuncias federales, este arribará a una cárcel federal, donde tendrá que enfrentar uno a uno los cargos. Posteriormente, tendrá que lidiar con las 6 denuncias a nivel estatal que hasta el momento se le ha imputado, de acuerdo a laA pesar de que algunos de sus colaboradores lograron alcanzar el pago de una fianza y regresar el daño patrimonial, en el caso de Roberto Borge Angulo, tendría que regresar de, además de enfrentar las demás investigaciones que se tienen en su contra.