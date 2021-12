Quintana Roo esta listo para un mejor futuro: Arturo Contreras

Arturo Contreras Castillo afirma que hay que consolidar el trabajo realizado hasta ahora en Quintana Roo

Amante de Quintana Roo y eterno enamorado del servicio público, el secretario de gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras, afirma que el estado esta listo para un mejor futuro.

"Yo soy un quintanarroense que ama esta tierra y que quiere lo mejor para ella y para su gente, por eso hay que asegurarnos de que lo bueno que se ha hecho hasta el momento por el estado, sea duradero", afirmó Arturo Contreras, secretario de Gobierno de Quintana Roo.

En entrevista con un medio de comunicación local, Contreras Castillo sostuvo una charla de amigos, en donde dejó ver a la persona, y no al funcionario.

Arturo Contreras afirmó estar convencido de que Quintana Roo ha cambiado y ahora sí está preparado para un mejor futuro

En ella se definió como beatlemaniaco de hueso colorado, pero un funcionario que es hijo, padre, hermano, abuelo y esposo.

Como es su costumbre, franco en su hablar y muy determinado, orgulloso de sus raíces quintanarroenses, habla sobre lo que quiere hacer en el futuro, y su apuesta permanente por un mejor Quintana Roo.

“Nací en 1954. Un año memorable por varias razones: Tolkien publicó ‘La Comunidad del Anillo’, primer libro de una zaga que cambiaría la literatura; en Suiza tuvo lugar ‘El Milagro de Berna’ cuando la selección de Alemania obtuvo su primera Copa del Mundo derrotando a la imbatible Hungría; y también ese fue el año en el que Paul McCartney y George Harrison se conocieron en Liverpool, iniciando así una colaboración artística que aún resuena hasta nuestros días. En fin, una época de gratos recuerdos, añoranzas y en la que todos mis problemas parecían tan lejanos”, recordó el Doctor Contreras, como le llama todo mundo.

Y es que el médico de profesión, Arturo Contreras nació en una localidad llamada Álvaro Obregón, en Othón P. Blanco, a 60 kilómetros de Chetumal, y evocó su infancia, donde creció a orillas del Río Hondo y a unos pasos de Belice.

“Mi madre me transmitió principios y valores. Mi padre, maestro por vocación, me enseñó que la mejor herencia es una buena formación. Ambos me inculcaron que no hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse. Así, en el hogar y en mi comunidad aprendí que siempre vale la pena intentarlo con un poco de ayuda de amigos y familiares”, afirmó.

Convencido de que siempre hay una mano solidaria, recordó que 1955, el huracán Janet azotó la península y se dio cuenta cómo la gente se cuidan unos a otros; esa enseñanza lo llevó estudiar medicina y especializarse en otorrinolaringología.

“Durante mi época como recién egresado aprendí dos cosas: La primera, que el movimiento que necesitas está sobre tus hombros; es decir, si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nuestra calle, supermanzana, municipio y estado. Y segundo, que sólo el tiempo dirá si tengo razón o me equivoco, aunque eso sí, siempre lo podemos resolver, porque el mayor desatino es quedarse en el error”, puntualizó.

Médico y funcionario

Su vocación por el servicio público le llegó con la profesión. pues afirmó que siempre estuvo inmerso en la labor comunitaria, y eso lo llevó a ser, hace 20 años, alcalde de Cancún, una ciudad naciente y pujante.

“Como servidor público corroboré que si decimos que tenemos la solución verdadera, a todos les encantaría ver el plan, lo cual implica arrastrar el lápiz, trabajo de planeación, definir la hoja de ruta, disciplina y orden administrativo”, resaltó Contreras.

Con esa experiencia, afirmó, trabaja ahora con el gobierno de Carlos Joaquín, buscando las mejores soluciones a los desafíos del gobierno estatal

“Eso es precisamente lo que se ha hecho en la actual administración encabezada por el gobernador Carlos Joaquín, una administración que mientras algunos decían que SÍ al despilfarro y a las acciones de oropel, nosotros le decimos que NO al dispendio que pone en riesgo el futuro de los quintanarroenses”, afirmó tajante.

y agregó: “mientras algunos le decían que ADIÓS a la ética en el servicio público, nosotros le decimos HOLA y le damos de nuevo la bienvenida a la disciplina financiera y al desarrollo sostenido; mientras algunos le quieren decir ALTO al diálogo y al ordenamiento financiero, nosotros decimos VAMOS adelante con transparencia administrativa, el buen manejo político y los resultados. Y sí, vamos juntos por Quintana Roo, por esta tierra en la que no tenemos otra cosa más que trabajo, hospitalidad y solidaridad ocho días a la semana, por esta tierra que después de la noche de un día difícil ha comenzado a ver de nuevo que aquí viene el sol; una sociedad pluricultural e incluyente que en cada amanecer encuentra una nueva oportunidad de vivir”, destacó como su filosofía de servidor público.

Rumbo

Al ser cuestionado sobre lo que se necesita para salir adelante, afirmó que se debe pugnar por un desarrollo y crecimiento sostenido y permanece.

“Permitamos que sea sostenido el crecimiento, permitamos que sea duradero el desarrollo, permitamos que sean aún más sólidas las bases y el sustento que se han construido, para que así sigamos navegando hacia el sol en busca del mar verde esmeralda y turquesa que nos da identidad y orgullo en esta zona del Caribe Mexicano”, explicó el secretario de gobierno de Quintana Roo.

Sobre sus aspiraciones para buscar ser el nuevo gobernador de Quintana Roo, Arturo Contreras conserva su experiencia, y afirma que es tiempo de cimentar un mejor futuro para el estado.

“Quintana Roo está listo para un mejor futuro; con la visión del gobernador Carlos Joaquín hoy Quintana Roo ha tenido avances sustanciales, eso hay que admitirlo, pero falta mucho por hacer y a eso hay que abocarnos ahora, hay que asegurarnos de que lo bueno que se ha hecho, sea duradero”, reiteró.

Por ello, abundó, lo que necesita el estado está, dijo, en cada uno de los quintanarroenses.

"En el código que nos da identidad y nos hace mantenernos de pie aunque huracanes, ciclones, tormentas y pandemias quieran doblarnos. En ese código que nos hace ser pioneros, audaces, innovadores y alcanzar metas Juntos por Quintana Roo. Todo lo que necesitamos es Quintana Roo y sólo estábamos esperando este momento para elevarnos todavía más. Está en nuestro código, en el Código QR”, expresó orgulloso Arturo Contreras Castillo.