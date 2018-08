Quintana Roo, entre los estados que más crecen en materia económica

En el primer trimestre del año, la economía de Quintana Roo creció con un porcentaje de 4.5 por ciento hasta ubicarse entre las ocho más importantes del país, según el Semáforo Económico realizado y difundido esta semana por la consultora México ¿cómo vamos?

Quintana Roo, entre los estados que más crecen en materia económica

Quintana Roo tiene su Semáforo Económico en verde, junto con:

Colima

Guerrero

Estado de México

Hidalgo

Jalisco

San Luis Potosí

Baja California Sur

Desde el inicio de la administración, el gobierno de Carlos Joaquín reorientó las políticas públicas para atender los asuntos más urgentes, que se vieron obstaculizadas por la falta de recursos, porque los malos servidores públicos se los llevaron, pero también para conseguir que la economía de Quintana Roo se consolide como una de las cinco más importantes del país.

“Hemos logrado avances, como el crecimiento económico en el primer trimestre de este año, que son resultado de esfuerzo, capacidad, recursos y voluntad para actuar de manera honesta y eficiente; lo hemos hecho sin contratar nueva deuda, pero sí con medidas de austeridad y racionalización del gasto”, explicó el gobernador Carlos Joaquín.

“Seguiremos siendo cuidadosos y escrupulosos en el manejo del dinero público y no toleraremos que nadie cometa nuevos abusos como los que sufrimos en el pasado; no daremos tregua en el combate contra la corrupción para que los recursos lleguen a quienes en verdad lo necesitan y no se repita lo que ocurrió en gobiernos anteriores, que se dedicaron a beneficiar a sus amigos, a sus cómplices, a sus socios, olvidándose de atender a la gente”, añadió Carlos Joaquín.

De acuerdo con “México ¿cómo vamos?”, el crecimiento económico de Quintana Roo es superior al de entidades como Sinaloa, Puebla, Yucatán, Nuevo León y Ciudad de México.

Quintana Roo, entre los estados que más crecen en materia económica

La consultora México ¿cómo vamos? reporta un crecimiento de 4.5 por ciento en el primer trimestre de este año.

El gobierno de Carlos Joaquín trabaja para que la economía de Quintana Roo se consolide como una de las cinco más importantes del país.

Quintana Roo se encuentra entre los primeros ocho estados del país con mejor creci­miento económico