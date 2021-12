Quintana Roo debe ser protagonista ambiental: Roberto Palazuelos

El Diamante Negro señaló que se debe procurar el cuidado de los manglares y de los ríos de Tulum, que son los más grandes del mundo.

En exclusiva, el empresario y actor Roberto Palazuelos, abrió las puertas de su casa a los lectores de La Verdad Noticias, para hablar de las acciones que impulsa en materia ambiental, y con las que pretende que Quintana Roo ser protagonista y líder global en turismo sustentable.

El también abogado afirma que, junto a su aspiración a la gubernatura, como ciudadano está empeñado en proteger los ecosistemas de paraísos como Tulum, Cancún y la Riviera Maya.

Por ello, el Diamante Negro se ha dado a la tarea de realizar acciones para detectar riesgos y procurar, lo mismo como ciudadano que como político, ahora que busca incursionar en esta faceta, que el medio ambiente de Quintana Roo no se vea afectado por el crecimiento urbano ni el turismo.

El Diamante Negro ha señalado la muerte del arrecife en las costas de Quintana Roo

Como la espuma

De hecho, afirma que ahora que ha estado preparándose para ser candidato a gobernador, ha podido medir el respaldo de la gente, que dice, lo coloca en vías de alcanzar esta meta.

“Como estoy viendo las cosas en el ámbito político en el que estoy incursionando, estoy viendo que estoy creciendo mucho, estoy creciendo como la espuma, y de alguna manera tengo un presentimiento de que me voy a convertir en el próximo gobernador de Quintana Roo, es algo que siento aquí adentro y no me equivoco, estoy preparándome muy fuerte para eso”, aseveró.

Fiel a su tesón y determinación para alcanzar sus objetivos, Palazuelos ha puesto el tema ambiental en la agenda pública de Quintana Roo, y así como recientemente dio a conocer la muerte de arrecifes producto de los daños que provoca el exceso de turismo y el uso de bloqueadores contaminantes, está luchando por proteger los mangles, el agua y la selva.

Es por eso que quiere a Quintana Roo como protagonista global dentro de las acciones para atacar el calentamiento global.

“Me gustaría ver un Quintana Roo que juegue un papel muy preponderante dentro del calentamiento global; me gustaría también ver que se proteja el mangle, y ahora lo digo como un ciudadano, pero me gustaría ver todas estas cosas como políticas públicas ambientales correctas.

El empresario, abogado y actor ha pugnado por la protección al medio ambiente de Quintana Roo

“Ser líderes en materia ambiental, somos un destino de naturaleza, tenemos que seguirnos promocionando y tenemos que seguir creciendo como tal, que no lleguemos a tener un crecimiento desmedido en el que luego ya no tengamos control en nuestros mantos freáticos”, advirtió.

Palazuelos recordó que en Tulum corren los ríos subterráneos más grandes del mundo y no hay drenajes, y las plantas de tratamiento han llegado al límite.

También ha recorrido los basureros del estado, y constatado el pésimo manejo de los residuos, como en Cancún, que dijo, tienen graves deficiencias.

“He estado recorriendo todos los basureros de toda la entidad federativa, y me preocupa mucho el de Isla Mujeres; me preocupa mucho el de Tulum y los manejos de la basura en Cancún también son deficientes”, alertó.

Por ello, agregó, es necesario que se destinen los recursos necesarios para dar prioridad al tema ambiental.

Además, lamentó que el tema de la seguridad se haya dejado crecer en los gobiernos de Morena, aunque reconoció que por fin el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tomó cartas en el asunto.

“Hay muchas cosas que me preocupan mucho, pero sabes qué una de las que más me preocupan son los 1 mil 300 muertos que dejo la administración morenista de Cancún, eso es inconcebible, es doloroso, es trágico.

“Finalmente el gobierno federal le puso los ojos a esta situación, creo que de alguna manera lo abandonó un poco con su política de 'abrazos y no balazos’, pero finalmente ya Tulum está en track, está a full, tenemos muchísimas reservaciones, el destino está llenísimo, y creo que será una gran temporada”, confió el Diamante Negro.

Alertó que la inseguridad que afectó a Tulum se ha combatido con el blindaje a manos de los tres niveles de gobierno, pero los empresarios hoteleros, como él, han puesto de su parte, y acabarán las fiestas que provocaron tanto desorden en el municipio.

“Tenemos que decir de Tulum que ya no van a haber tantas fiestas como la vez pasada, va a bajar, todo mundo ya se puso de acuerdo, todos los hoteleros en todo el destino; tenemos que darle prioridad a ese destino de naturaleza que a un destino de fiesta, ya viste las fiestas a donde nos han conducido”, recordó el Diamante Negro.

Tiempos políticos

Finalmente, Palazuelos no ceja en su deseo de ser candidato a gobernador, y disciplinado, esperará a que llegue el 2022 y con él la definición de los partidos para elegir candidatos, mientras se sigue preparando para estar listo de cara a ese desafío personal que se ha impuesto.

“Como podrás ver, me espera un paquete muy, muy fuerte, y estoy muy muy enfocado, preparándome para este asunto y rodeándome de gente muy talentosa para tener las mejores asesorías y para que en caso de que yo logre llegar ahí, me rodee de gente que nos lleve a muy buen puerto.

“Los tiempos políticos son ya muy pronto, son el año que entra, así que ya nos estaremos viendo, muchas bendiciones a todos y y gracias por dejarnos entrar a sus casas con esta entrevista”, finalizó el Diamante Negro desde su casa en Cancún, tras terminar de platicar con los lectores de La Verdad.