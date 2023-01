Quintana Roo, con mayor índice de mortalidad por cáncer en la Península.

Un total de 19 mil 39 tumores malignos de mama tanto en mujeres como en hombres, así como 3 mil 591 casos de cáncer cervicouterino en el país, fueron diagnosticados por la Secretaría de Salud (SSA) del 2 de enero al 26 de noviembre de 2022.

También, han sido detectadas un total de 34 mil 510 mujeres con displasia cervical. Tales padecimientos son formaciones anormales en los tejidos como los senos y la matriz, los cuales pueden dificultar la salud de las personas, y sin un diagnóstico oportuno, llegan a causar la muerte.

En la Península de Yucatán se han cuantificado 725 (3.9%) casos de cáncer de mama, siendo Yucatán el estado que más casos reporta con 378 (2.0%); seguido de Campeche con 202 diagnósticos (1.1%) y de último está Quintana Roo, con 145 reportes (0.8%).

Durante el 2022, 90 mil 525 personas murieron por tumores malignos en México (8.1% del total de defunciones). De esta cifra, se registraron 7 mil 973 muertes por cáncer de mama, de las cuales 99.4% fueron mujeres y 0.6% hombres.

Sumado a estas cifras, la tasa de mortalidad por cáncer de mama, en mujeres de 20 años y más, se estimó en 18 muertes por cada 100 mil mujeres en este grupo etario a nivel nacional, pero la tasa más alta de defunciones se reportó en las mujeres de 60 años y más, con 48.24 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.

La importancia de la detección oportuna

A pesar de que el cáncer de mama no puede prevenirse, la detección oportuna es la única opción para poder descubrir este padecimiento, es decir, para disminuir las muertes por este tipo de enfermedad las mujeres deben ser diagnosticadas en etapas tempranas, según la SSA.

Para ello, es necesario llevar a cabo tres acciones básicas de detección: autoexploración, exploración clínica y mastografía. Pero no úncamente eso, también es importante saber sobre los factores de riesgo que puede favorecer el desarrollo del cáncer de mama, los cuales pueden ser biológicos, ambientales, reproductivos o por estilos de vida.

Entre los biológicos del sexo femenino están, envejecimiento (a mayor edad mayor riegso), genética, vida menstrual de más de 40 años (inicio de la menstruación de los 12 años y menopausia después de los 52), tejido mamario denso, por ser portador conocido de los genes BRCA1 o BRCA2.

Respecto a factores ambientales está a exposición a radiaciones ionizantes, principalmente en el desarrollo o crecimiento (in útero, en la adolescencia), y tratamiento con radioterapia en tórax. Entre los factores reproductivos están no haber tenido hijos, primer embarazo a término después de los 30 años de edad, y la terapia hormonal en la peri o postmenopausia por más de cinco años.

Mientras que los vinculados con estilos de vida pueden ser alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra, dieta rica en grasas tanto de origen animal como ácidos grasos trans, obesidad, principalmente después de la menopausia; sedentarismo, consumo de alcohol y tabaquismo.

Tumores del cuello de útero

En otro tenor, los tumores malignos del cuello de útero detectados en México suman 3 mil 591 de los cuales, la Península registra 211 (5.9%), de manera que en Yucatán se tiene el número más elevado, con 81 diagnósticos (2.3%), seguido de Campeche con 70 (1.9%) y Quintana Roo con 60 (1.7%).

El citado padecimiento es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo y es más común en las que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Bajo ese contexto, la displacia cervical es otro padecimiento asociado al cáncer cervicouterino, por lo que generalmente es detectado mediante una prueba de Papanicolaou.

Esta enfermedad también es ocasionada por el VPH y puede causar cáncer de no ser tratada.

Sobre el tema, la SSA cuantifica que en México existe un total de 34 mil 510 casos de displacia cervical: 29 mil 833 casos leves y moderados (2.3%) y 4 mil 677 diagnósticos severos y carcinoma in situ (2.9%), de manera que en la Península se han contado 682 diagnósticos leves y moderados, así como 136 casos severos o con carcinoma in situ.

El carcinoma in situ es el carcinoma que no ha roto la capa basal y, por lo tanto, no se ha extendido en el cuerpo. Se considera que dichos tumores son susceptibles de ser curados con una extirpación, si se detecta oportunamente. Mientras que los casos leves de displacia cervical pueden desaparecer sin tratamiento, pero en caso de ser necesario, el procedimiento puede incluir cirugía o terapia láser.

En ese sentido, Quintana Roo tiene las cifras más altas en la Península con 467 casos de displasia cervical leve y moderadas (1.6%) y 77 severos o carcinomas (1.6%); seguido de Yucatán con 172 casos no tan graves (0.6%) y con 42 graves (0.9 por ciento). Mientras que Campeche registra 43 casos no preocupantes (01.%) y 17 diagnósticos significativos (0.4%).

