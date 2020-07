Quintana Roo; Piden empresarios semáforo epidemiológico por municipios

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Chetumal y Tulum, Juan Jaime Mingüer Cerón, dijo que el semáforo epidemiológico en Quintana Roo no son tan claras, porque se está generando una imagen distorsionada de la ciudad capital que está impactando negativamente en la economía de la entidad.

Juan, agregó que las estadísticas deben ser claras porque José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Bacalar carecen de infraestructura, por lo que las infecciones por coronavirus en estos municipios se concentran en Chetumal, motivo por el cual se considera que se originó en la capital.

“Lo anterior no exime la necesidad de que en la capital los tres órdenes de gobierno trabajen coordinadamente, aplicando de manera más estricta los protocolos y vigilancia sanitaria, principalmente entre los ciudadanos que descuidan su propia seguridad y de quienes están físicamente cercanos a ellos”, comentó el dirigente empresarial.

Empresarios inconformes con los semáforos epidemiológicos

En este sentido, Juan Jaime, exhortó a los ciudadanos, no sólo de Chetumal y sus alrededores, sino a todo el estado de Quintana Roo a que no salgan si no es necesario y si salen que sea por necesidad, aunque recomendó que las compras se hagan en negocios locales.

Expresó su tristeza ante nuevamente al semáforo rojo en la parte sur del estado, ya que esto significa restricciones en la operación de muchos negocios, y las regulaciones han sido cerradas desde las 6:00 pm del municipio, “nos va a complicar aún más la condición de los comercios, la mayoría de los cuales ya han abierto con todas las medidas de higiene”, dijo.

Recordemos que el empresario, en entrevistas pasadas afirmó lo siguiente, “definitivamente es nuestra obligación como empresarios y ciudadanos conocer las disposiciones gubernamentales en estos momentos de cambios en los semáforos pero también es necesario que las autoridades se manejen con sensibilidad antes de ejecutar acciones que lindan en la arbitrariedad, sobre todo ante el escenario tan adverso en que nos encontramos”, concluyó.