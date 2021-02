Quintana Roo; Ofrecen empresarios vacuna anti-COVID a sacerdotes, costará 35 dólares

El obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, dijo en entrevista a medios de comunicación, que algunos empresarios ya se acercaron a los sacerdotes para ofrecerles la famosa vacuna contra el Covid-19, mismos que buscarán comprar dicho medicamento, además detalló el costo y recalcó que cada quien es libre de adquirir dicho fármaco.

“Los empresarios, no se si hoteleros o no hoteleros, quieren comprar algunas vacunas y nos ofrecen, ellos para sus empleados, para sus familiares, para cierto números, nosotros, cada sacerdote libremente se vacuna o no se vacuna, se apunta o no se vacuna”, dijo el monseñor al concluir la misa en la Catedral de la Santísima Trinidad.

Costará 35 dólares la vacuna

Al cuestionarlo sobre cuantas dosis van a comprar, así como el costo, el obispo respondió que no hay fecha, pero si ya tienen cuánto costará cada vacuna, “ya se sabe que por vacuna son 35 dólares, pero es libre, los que quieran apuntarse y cuando lleguen, cada uno pagará su vacuna”, comentó.

“Hay 150 sacerdotes, 80 son religiosos y 120 monjas”

Por otra parte, añadió que él ya se inscribió para tener la vacuna que el gobierno está ofreciendo a las personas mayores de edad, arriba de 65 años, aunque recalcó que tardó dos días para registrarse, “siempre me salía, no hay, no hay y claro pedí ayuda, a uno que le sabe más a la cosa de la computación y después de dos días de estar insistiendo, pues ya me inscribí, a la vacuna de los 65 para arriba”, afirmó.

El obispo no tiene miedo a la vacuna

El obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal, sostuvo que a pesar de tanta información en el que se afirma que la vacuna no es segura y solo altera el genoma humano, con seguridad dijo que ya consultó a doctores y especialistas en el tema, el cual le dijeron que, “de algo te va a servir”, además recordó que el papa Francisco ya se puso la vacuna anti-COVID.

“Yo he consultado a los doctores, a los técnicos, a lo mejor, suponiendo a lo mejor, tienes el contagio otra vez, pero no te vas a morir, de algo te sirve, de algo te va a servir, demás el papa Francisco y el papa Benedicto ya se la pusieron y creo que van por la segunda”, concluyó y se despidió de los medios de comunicación con una sonrisa. La Verdad Noticias.

