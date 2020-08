Quintana Roo; Nuevas fechas para examen de nuevo ingreso a preparatoria | Quintana Roo; Nuevas fechas para examen de nuevo ingreso a preparatoria

Luego de que se anunció el regreso de las clases de manera virtual el pasado lunes 24 de agosto para el nivel básico, kinder, primaria y secundaria, hoy se supo que las fechas para el examen de nuevo ingreso a preparatorias será el sábado 29 y domingo 30 de agosto en el estado de Quintana Roo.

De acuerdo a las autoridades, con el fin de contribuir a la seguridad de los aspirantes o ingresar al bachillerato y respetar las normas sanitarias de acuerdo a las disposiciones establecidas por los gobiernos, Federal y Estatal ante la emergencia sanitaria del Covid-19, la Secretaría de Educación en Quintana Roo cambió las fechas.

Las autoridades dieron a conocer que la duración del examen será de 4 horas y 30 segundos; los alumnos deberán presentar los siguientes materiales, lápiz del número 2 ½, goma y sacapuntas, además a los estudiantes no se les permitirá introducir ningún otro tipo de objetos como celulares, mochilas celulares, folders, etc.

Es importante mencionar que todos los aspirantes deberán llevar puesto cubrebocas y mantener una sana distancia, además de las recomendaciones sanitarias que cada plantel imponga, como lo es la aplicación de gel antibacterial, tapetes sanitizantes en cada aula y la toma de temperatura.

Durante la aplicación del examen, los estudiantes deberán mantener su sana distancia, no mover las sillas, no intercambiar objetos de uso personal, hacer uso de gel antes y después del examen, no saludar de mano y beso, evitar tocarse la cara, ojos, manos y boca, evitar ir al baño, no escupir y evitar tocar los pasamanos.

Por último, las autoridades educativas afirmaron que los resultados serán publicados el 14 de septiembre, a través de la página oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, www.seq.gob.mx.paenms.seq.gob.mx, por ello es que piden a los padres de familia, así como a los alumnos estar atentos a esa fecha. Gerson Pech