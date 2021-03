Uno de los sectores que casi no se habla, pero que también se vio afectado durante la cuarentena en Quintana Roo por la pandemia del Covid-19, son las iglesias, pues así como dejaron de recibir limosnas y ofrendas, también se vieron vulnerables en seguridad, ya que al estar solitarias y cerradas, eran blanco fácil para los amantes de lo ajeno.

De acuerdo con el padre Mario Gonzales, vocero de la Diócesis, dijo que aunque estuvieron las iglesias cerradas por varios meses, afortunadamente no tuvieron casos de robos a sus diferentes instalaciones que hay en todo el Estado, más que solo una y fue en una de las capillas en la zona norte de Quintana Roo.

Aunque no presentaron casos, por prevención instalaron cámaras

Quintana Roo; Invierten iglesias en cámaras por temor a robos en pandemia

“En un principio pensábamos que si iban a ver ciertas actitudes delictivas en nuestras distintas ciudades, pero no ha sido una realidad que podamos nosotros palpar, de lo que sí supimos es de un asalto a una de las capillas pero fue en Puerto Aventuras, hasta el momento no ha ocurrido algún robo a iglesias”, comentó.

Señaló que algunas parroquias optaron con instalar cámaras de video vigilancia, una cámara en la iglesia, otra en las oficinas y otra en la entrada, un circuito cerrado para que tengan también una evidencia, sin embargo mencionó que en su experiencia, los videos no sirven para nada, “las autoridades se les presentó la evidencia de quién era el ladrón y toda acción que realizó, me dijeron que no procedía por que lo tenía que agarrar con las manos en la masa”.

Ya hubo acercamiento de la Iglesia Católica con las autoridades

Detalló que la mayoría de los ladrones siempre buscan las alcancías, llevarse el efectivo, sin embargo en Quintana Roo no han tenido sacrilegios y profanaciones de iglesias, es decir el robo de las hostias consagradas o el hurto de alguna imagen.

Subrayó que en la entidad hay 75 parroquias, pero solo en Cancún hay 65% del total, “allí es donde se centra la mayoría de las iglesias católicas”.

Por último, destacó que han tenido acercamiento con las autoridades, sobre todo en Cancún y en Chetumal, para pedir apoyo en vigilancia en zonas donde saben que hay más delincuencia, “por que hay situaciones allí de droga, alcohol, hay situaciones de gente en la calle. Pero si se ha hecho una petición muy cordial, muy atenta a las autoridades”, concluyó. La Verdad Noticias.

