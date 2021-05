Un cuento de nunca acabar es la desaparición de mujeres en Quintana Roo, donde los municipios con más casos son, Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, tan solo en lo que va del mes de mayo, van alrededor de 15 mujeres desaparecidas, de las cuales cuatro ya fueron localizadas, mientras que 11 aún siguen fuera de casa.

De acuerdo al número de fichas emitidas hasta el día de hoy a través de sus páginas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, siete han sido menores de edad, entre los 13 y 17 años, mientras que las damas mayores han sido entre los 19 a 47 años de edad, cifra verdaderamente alarmante.

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Las fichas emitidas por la autoridad de protocolo Alba, así como alerta Amber, muestran que la primera mujer reportada fue Itzel Aguilar García, de 17 años, quien desapareció el 1 de mayo en Solidaridad y aún no ha sido localizada; al siguiente día hubo otro reporte por Petrona Girón Luna, de 15 años, quien fue vista en Cancún y que afortunadamente ya fue hallada.

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Pasaron los días y fue el cinco del mismo mes que dos jovencitas más desaparecieron, se trata de Sharon Natividad Yam López y Carmen Isaura Gonzalez Alanis, de 27 y 33 años de edad respectivamente, la primera es de Othón P. Blanco, mientras que la segunda es de Solidaridad; ninguna de las anteriores han sido localizadas.

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Ciamya Alejandra Montejo Zacarias fue vista en Cancún el 8 y hasta el momento nadie sabe nada de ella. Jacqueline Gonzalez Isla y Georgina Anabela Cruz Vázquez, ambas de 13 años, desaparecieron en Cancún y solo Georgina ya fue reportada como localizada.

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Lamentablemente allí no acabó todo, pues justo el 10 de mayo desaparecieron tres damas, una de 38, otra 47 y la tercera de 19 años de edad, dos aún no han sido encontradas, se trata de Nelis Torres Carrillo y Keidi Estrella López López, una desapareció en Chetumal y otra en Cancún. El 11 de mayo una menor de 14 se extravió y hasta la redacción de la nota aún no aparece, la presunta víctima es María Guadalupe López Mendez y de nuevo desapareció en Playa del Carmen.

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Por último, del 12 al 15 de mayo cuatro damas más fueron reportadas ante la FGE, de las cuales solo una ya fue localizada, mientras que las otras tres siguen en calidad de desaparecidas. Hasta el momento las investigaciones continúan. La Verdad Noticias.

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo

Quintana Roo; Al menos 15 mujeres han desaparecido en lo que va de mayo