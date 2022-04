Quieren cambios a Decreto de Zona Libre en Chetumal.

Empresarios de la zona sur exigirán a la próxima administración del Gobierno del Estado que gestione modificaciones al Decreto de Zona Libre, debido a que, luego de un año de su entrada en vigor, no ha generado ningún beneficio.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la zona sur, Juan Jaime Mingüer Cerón, las modificaciones son necesarias ya que los estímulos fiscales son insuficientes.

Explicó que los lineamientos del Decreto restringen actividades comerciales y condiciona la introducción de mercancías a México únicamente por Belice, de ahí que soliciten cambiar las condiciones actuales y poder utilizarlo a su favor.

No hay ningún beneficio del Decreto… no ha funcionado y tampoco se ha podido aprovechar porque los lineamientos no lo permiten, por eso buscaremos que quien llegue al Gobierno nos pueda apoyar en esto y que la zona libre efectivamente se pueda aprovechar y se convierta en un instrumento regulatorio verdaderamente funcional.