¿Quién es Dayma Diamante, la cantante de Cancún en La Voz México?

Dayma Diamante, es una cancunense que se ha desempeñado en el mundo de la música en el destino turístico, su trayectoria es bien conocida en el mundo de la farándula de Cancún pues además es una gran promotora cultural, actualmente forma parte del equipo de María José en la nueva temporada de La Voz México y ha demostrado su talento a través de c

anto.

Dayma Diamante nos confesó a La Verdad Noticias de que su nombre artístico surgió debido a que cuando recién llegó a Cancún los extranjeros, mayormente estadounidenses le preguntaban su nombre, a lo que ella respondía Dayma, pero estos visitantes no entendían y terminaban diciendo Diamonds o diamante en inglés, es así que la artista decidió nombrarse Dayma Diamante.

¿Quién es Dayma Diamante, la cantante que da esperanza a los músicos de Cancún en La Voz México?

“La verdad México me demuestra que me ama una vez más, estoy agradecida con Cancún yo pienso que 20 años es una cifra que realmente pesa y solo puedes durar en un lugar donde la pasas bien, Cancún es parte de mí y una vez más me toca demostrar mi cariño por la gente y a romperla sin que la competencia nos eleve el ego”, dijo en exclusiva para La Verdad Noticias Dayma Diamante.

La cantante es originaria de Cuba y tiene 50 años de edad, en Cancún es conocida como madrina pues trae su cultura muy arraigada y ella comparte sus conocimientos con gente que disfruta de la vida y cree en energía y la fuerza del mar, siempre se hay caracterizado por ser una partícipe de los eventos culturales y ha creado una comunidad latina de amistad muy grande en esta ciudad.